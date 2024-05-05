Си Цзиньпин выразил готовность работать с Францией над миром на Украине

Си Цзиньпин заявил, что Китай осознает влияние украинского конфликта на Европу и что он наносит ущерб и континенту, и миру. Он отметил, что КНР готова работать с международным сообществом над поиском выхода из кризиса

Си Цзиньпин (справа) (Фото: Stephane de Sakutin / Reuters)

Китай готов работать с другими странами, в частности с Францией, над разрешением конфликта на Украине, говорится в статье председателя КНР Си Цзиньпина в газете Le Figaro, опубликованной в рамках его государственного визита во Францию.

«Китай надеется, что европейский континент в ближайшее время вернется к миру и стабильности, и готов работать с международным сообществом, включая Францию, чтобы найти разумный путь для разрешения [украинского] кризиса», — сказано в колонке.

В ней отмечено, что Пекин осознает влияние конфликта на Украине на европейцев. По словам китайского лидера, продолжение военных действий принесет еще больший ущерб Европе и миру.

Си Цзиньпин напомнил о призывах Китая к соблюдению Устава ООН, уважению суверенитета и территориальной целостности и недопущению ядерной войны. КНР, отметил председатель республики, направила на Украину несколько партий гуманитарной помощи, а также назначила специального посланника для посредничества в рамках усилий по урегулированию.

Прошлой весной президент Франции Эмманюэль Макрон был с визитом в Китае. Главной политической темой его встречи с Си Цзиньпином было урегулирование на Украине. Макрон обратился к китайскому лидеру со словами о надежде, что тот «образумит Россию и усадит всех за стол переговоров».

С Франции началось первое с 2019 года европейское турне Си Цзиньпина. Он также посетит Венгрию и Сербию. В общей сложности в Европе китайский лидер проведет шесть дней.

24 февраля прошлого года Китай по пунктам раскрыл свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. Было названо 12 положений, среди которых были соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других», прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта и др.

Весной прошлого года был определен спецпосланник КНР по урегулированию — им стал бывший посол КНР в России Ли Хуэй. После этого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию (штаб-квартиру ЕС) и Россию. В этом году он совершил второе турне по тем же странам.

Москва ранее не раз заявляла, что готова к возобновлению диалога с Киевом, но на своих условиях, что включает признание за ней «новых территориальных реалий». На Украине прежде заявляли, что не пойдут на переговоры, пока не выйдут к границам 1991 года. Однако в конце марта президент страны Владимир Зеленский допустил, что диалог может начаться, если Украина вернет контроль над территориями, утраченными после февраля 2022 года.