Чего ждать от первого за пять лет европейского турне Си Цзиньпина Председатель КНР посетит Францию, Сербию и Венгрию

Председатель КНР Си Цзиньпин почти неделю проведет в Европе и посетит Францию, Сербию и Венгрию. Это первый его визит в регион с 2019 года. Какие цели преследует Си и что хотят от него европейцы — в материале РБК

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (справа) (Фото: Ng Han Guan / Getty Images)

Какие цели преследует Си

Первый пункт начинающегося 5 мая шестидневного европейского турне Си Цзиньпина — Париж, где он, как ожидается, проведет переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Там же на 6 мая запланирована встреча двух лидеров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (в апреле 2023 года она сопровождала Макрона во время его государственного визита в Китай, а в декабре вновь посетила Пекин для первого за четыре года очного саммита ЕС — КНР).

27 апреля, в преддверии визита китайского лидера в Париж, глава МИД КНР Ван И провел телефонный разговор с советником французского президента по иностранным делам Эмманюэлем Бонном. Как отмечено на сайте китайского дипломатического ведомства, Ван заявил о желании привнести новые смыслы в китайско-французское стратегическое партнерство и вывести его на новый уровень. «Мы надеемся, что Франция подтолкнет ЕС к тому, чтобы продолжить проводить позитивную и прагматичную политику в отношении Китая», — говорится в заявлении МИД КНР.

Ключевое значение для Китая будут иметь экономические вопросы. Как и во время декабрьского саммита ЕС — КНР, наибольшую озабоченность Пекина вызывает избранная Евросоюзом политика «снижения рисков», нацеленная на сокращение экономической, сырьевой и технологической зависимости от Китая.

На протяжении последних пяти лет этот подход выразился, в частности, в введении механизма скрининга прямых иностранных инвестиций; «антипринуждающем инструменте» (Anti-Coercion Instrument, ACI), призванном защитить членов ЕС от экономических ограничений со стороны третьих стран; в законе о чипах, направленном на развитие собственного производства полупроводников, которые должны прийти на смену китайским; а также в законе о критических сырьевых материалах. Китай считает все эти меры протекционистскими.

Си может попытаться отговорить Евросоюз от введения повышенных тарифов на китайские электромобили, доля которых на европейском рынке стремительно растет, как считают в ЕС, из-за их дешевизны, обусловленной государственным субсидированием. Согласно мартовскому докладу Европейской федерации транспорта и окружающей среды, к концу года на китайских производителей будет приходиться 25,3% всего рынка электромобилей ЕС.

2 мая Politico сообщило со ссылкой на свои источники, что Европейская комиссия направила письма трем крупнейшим китайским производителям электромобилей BYD, SAIC и Geely, пригрозив им штрафами в случае отказа предоставить информацию, необходимую для антидемпингового расследования, которое планируется завершить к лету. Не исключено, что по его итогам и будут введены новые тарифы на китайские электромобили (согласно исследованию Rhodium Group, чтобы ограничить китайский импорт, ЕС понадобится ввести пошлины вплоть до 55%).

Евросоюз в конце апреля также начал расследование в отношении закупок Китаем медицинского оборудования, заподозрив его в несправедливых преференциях местным поставщикам. Внимание еврочиновников привлекает и деятельность китайских компаний в отраслях, связанных с зеленой энергетикой и экологией.

На переговорах с Макроном и фон дер Ляйен Си Цзиньпин, скорее всего, также попытается прощупать общую политическую стратегию Евросоюза. По словам заместителя директора ИМЭМО РАН, китаиста Александра Ломанова, уверенность в стратегической автономии Европы от США — один из базовых постулатов китайской внешней политики. «В Пекине верят, что Евросоюз и в особенности Франция не управляются из США, что у них есть свои интересы и их можно обсуждать. Именно поэтому выбор страны для визита пал на Францию, а не на Германию или другую страну Европы, обладающую меньшей стратегической автономией», — отметил эксперт в беседе с РБК.

Какие ожидания у французов

Поездка Си во Францию приурочена к 60-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В Елисейском дворце заявили, что переговоры будут посвящены международным кризисам, в первую очередь военным действиям на Украине и ситуации на Ближнем Востоке, а также вопросам торговли, научного, культурного и спортивного сотрудничества.

Сейчас Франция завершает подготовку к проведению летних Олимпийских игр, и Макрон пообещал, что сделает все возможное, чтобы на это время было достигнуто олимпийское перемирие. По словам французского лидера, он попросит главу КНР помочь ему в этом. В 2023 году Макрон призвал Си «привести Россию в чувство», чтобы остановить военные действия на Украине, а также прекратить поставки оружия Москве (Россия и Китай их отрицают).

«Мы должны продолжать взаимодействовать с Китаем, который объективно является международным игроком с наиболее сильными рычагами влияния на Россию, способными побудить ее изменить позицию», — сказал Le Monde французский дипломатический источник, признав, впрочем, что немедленного прорыва ожидать не следует.

Возможно также, что будет обсуждаться участие КНР в мирном саммите по Украине, который пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него пригласили делегации 160 стран (Россия такого приглашения не получила). Как указывало агентство Bloomberg, ключевой момент в подготовке саммита — участие в нем Китая, которое будет иметь решающее значение для Швейцарии в плане обеспечения доверия к этой инициативе. 2 мая глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что китайские представители еще не подтвердили свое присутствие в Бюргенштоке.

В середине апреля канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Пекин пытался уговорить Си Цзиньпина принять участие в саммите в Швейцарии и оказать давление на Россию. После переговоров китайский лидер лишь отметил, что Пекин «поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, при равном участии всех сторон и справедливом обсуждении всех вариантов мира».

Politico выяснило, что до приезда председателя КНР в Париж Макрон и Шольц должны на неформальном ужине обсудить отношения ЕС и Китая. Как отмечает издание, европейские лидеры расходятся во мнениях относительно введения повышенных тарифов на китайские электромобили. По информации Немецкого фонда Маршалла, Макрон попытается убедить канцлера Германии присоединиться к его и фон дер Ляйен встрече с Си.

Как отмечает Bloomberg, поездка Си в Европу выпадает на период, когда ЕС формирует общую политику с США, выступая против дешевого китайского экспорта и фокусируясь на связанных с этим рисках в сфере национальной безопасности. Долгие годы ЕС служил своего рода буфером между США и КНР, но недоверие к Пекину в Брюсселе растет. Во время апрельского визита в КНР госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что основная цель Вашингтона — обозначить последствия оказываемой Китаем поддержки оборонно-промышленному комплексу России. На пресс-конференции в Пекине, прошедшей после встречи с Си и Ваном, он отметил, что США могут ввести санкции против Китая, если тот продолжит поставлять товары двойного назначения Москве.

Представитель Елисейского дворца заявил Politico, что хотя Макрон и разделяет обеспокоенность по поводу деятельности китайских компаний, которая идет вразрез с введенными против России санкциями, «у Франции есть собственная политика в отношении Китая, которая отличается от публичной политики США». Издание отмечает, что Макрон попытается очаровать китайского лидера во время этого визита. Ожидается, что 7 мая они вместе с супругами отправятся в Верхние Пиренеи, куда французский лидер часто ездил в детстве.

Зачем Си посетит Сербию и Венгрию

Вслед за Францией лидер КНР посетит Сербию, где будет участвовать в памятных мероприятиях, посвященных 25-й годовщине удара по китайскому посольству в Белграде во время интервенции НАТО в Югославии (тогда погибли трое китайских журналистов; президент США Билл Клинтон официально принес Пекину извинения, назвав случившееся трагической ошибкой).

«Несмотря на то что прошло довольно много времени, это до сих пор знаковое событие для Китая. Бомбардировка стала одним из первых потрясений, которое заставило Китай думать о своей безопасности и позиции в мире, о том, какими могут быть действия США по отношению к Пекину», — отметил в разговоре с РБК Ломанов.

Еще один фактор, который объединяет Пекин и Белград, — это подход к территориальной целостности. В феврале президент Сербии Александр Вучич сказал китайским государственным СМИ: «Тайвань — это Китай», — отметив, что у Пекина всегда будет поддержка сербского народа. Китай, в свою очередь, не признает независимость Косово. Постоянный представитель КНР при ООН Фу Конг 18 апреля призвал Приштину прекратить действия, которые усугубляют напряженность и конфронтацию в регионе.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что приезд в Белград председателя КНР ознаменует новый этап в развитии «стальной дружбы». Для Сербии Китай является дружественной страной, неизменным партнером и надежным союзником в защите территориальной целостности. «И наша позиция в отношении политики одного Китая не изменится», — резюмировал он.

Заключительной остановкой китайского лидера станет Венгрия, где он вместе с премьер-министром Виктором Обраном, как ожидается, объявит об открытии автозавода китайской Great Wall Motor. Александр Ломанов отмечает, что Будапешт — важный участник китайской инициативы «Один пояс, один путь», один из проектов которой — строительство железной дороги между Венгрией и Сербией (в октябре прошлого года венгерский премьер был единственным лидером ЕС, присутствовавшим на саммите «Один пояс, один путь» в Пекине).

«После выхода Италии из этой инициативы и негативных подвижек в позиции Греции, не говоря уже о совершенно демонстративном выходе прибалтийских стран из формата общения Китая со странами Центральной и Восточной Европы, у Пекина осталось не так много ярких позитивных примеров сотрудничества. А Китаю крайне важно продемонстрировать, что он в состоянии сотрудничать с европейским странами и что это сотрудничество способствует их экономическому развитию», — пояснил эксперт.

Как заявила Bloomberg директор Центра китайских исследований в Рижском университете им. Страдыня Уна Александра Берзина-Церенкова, Си посещает те страны, «где легче продавать неприязнь к возглавляемой США архитектуре глобальной безопасности». Их поддержка позволит Пекину и далее продвигать тезис, что «Европа на стороне Китая, независимо от того, что говорит Брюссель».

Венгрия, которая со второй половины года станет председательствующей страной в Евросовете, служит основным стратегическим активом Пекина в ЕС, поскольку может ослабить или даже заблокировать намерения Брюсселя, как в декабре 2023-го Орбану удалось затормозить одобрение пакета помощи ЕС для Украины.

Глава венгерского правительства с момента своего возвращения к власти в 2010 году выступает за политику «открытости на Восток» (венг. Keleti Nyitás), стремясь к более тесным экономическим связям с Китаем и Россией. Как отмечает Washington Post, пока американские консерваторы настаивают на экономическом разъединении (economic decoupling) с Китаем, Орбан сделал КНР крупнейшим торговым партнером Венгрии среди стран, не входящих в ЕС, и одним из ее главных инвесторов.

«Мы гордимся тем, что Венгрия теперь является местом номер один для китайских инвестиций в Центральной Европе. Мы благодарим господина Си за это!» — заявил Орбан в Пекине в октябре, где две страны подписали пять новых соглашений, посвященных китайским проектам в Венгрии.