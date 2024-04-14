Зачем Олаф Шольц перед поездкой в Китай завел аккаунт в TikTok Цель трехдневной поездки канцлера — укрепить экономические связи, но на равноправной основе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал трехдневный визит в Китай. Главная задача — укрепить экономические связи, но попытаться избежать критической зависимости от китайского экспорта

Олаф Шольц (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Что входит в программу поездки Шольца

13 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился с трехдневным визитом в КНР. Это вторая поездка главы немецкого правительства в Китай с момента его вступления в должность — первая была в ноябре 2022 года и продолжалось всего день из-за пандемии и связанных с нею ограничений. Как пишет Handelsblatt, Шольца сопровождает большая делегация высокопоставленных представителей немецкого бизнеса, в том числе генеральный директор химико-фармацевтического концерна Bayer Билл Андерсон, глава Volkswagen Group Оливер Блюм и глава Siemens Роланд Буш.

Министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок, которые в прошлом году разозлили китайские власти, назвав Си Цзиньпина диктатором, скорее всего, не присоединятся к Шольцу в этой поездке. Перед ней 65-летний канцлер даже завел аккаунт в китайской соцсети TikTok, пообещав там не танцевать.

14 апреля Шольц посетит мегаполис Чунцин — отправную точку железнодорожного грузового сообщения между Китаем и Европой, которое заканчивается в Дуйсбурге (Северный Рейн — Вестфалия). По данным Пекина, каждую неделю по этому маршруту в Германию прибывают около 60 грузовых составов. Шольц планирует в том числе посетить там немецкое предприятие по производству экологически чистых водородных двигателей.

15 апреля канцлер направится в финансовую столицу Китая Шанхай. Кульминацией визита, как ожидается, станут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном в Пекине 16 апреля. Шольц также примет участие в заседании немецко-китайского экономического консультативного комитета вместе с Ли Цяном.

Основной темой переговоров станет экономическое взаимодействие стран. Как отмечает немецкое издание FAZ, эта поездка станет для Шольца упражнением на поиск геополитического баланса — Вашингтон, Париж, Брюссель и партнеры по коалиции призывают его быть более решительным и отстаивать интересы европейской экономики. Немецкий бизнес, с другой стороны, призывает к углублению сотрудничества с Пекином в условиях кризиса, но на равных условиях. Согласно опубликованному в конце марта прогнозу главных экономических институтов ФРГ, в 2024 году ВВП Германии вырастет всего на 0,1%, хотя еще осенью предполагалось, что рост составит 1,3%.

Отношения Вашингтона и Пекина стали принимать конфронтационный характер во время президентства Дональда Трампа, а Джо Байден продолжил этот курс. В конце 2022-го Си и Байден провели первый видеосаммит, по итогам которого американский лидер определил их взаимоотношения как «соперничество». После инцидента со сбитым китайским аэростатом в начале 2023 года и связанной с ним отменой визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена Вашингтон стал пытаться сформировать единый с ЕС подход к отношениям с Китаем. ЕС определяет КНР как «партнера по диалогу, экономического конкурента, системного соперника», согласно формулировке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политика «снижения рисков» в отношениях с Пекином выглядит как альтернатива выбранному США курсу на экономическое размежевание (англ. decoupling). Летом 2023-го Еврокомиссия представила первую стратегию экономической безопасности ЕС, направленную на устранение рисков при экономическом взаимодействии со странами, которые не разделяют европейские ценности, в том числе с Китаем. Речь идет о пакете мер, подразумевающих ограничение экспорта критически важных технологий. Пекин нашел в этой политике ЕС проявление протекционизма и блокового мышления. В декабре 2023 года прошел первый очный за четыре года саммит ЕС — Китай. Фон дер Ляйен отметила, что Брюссель не заинтересован в «размежевании» с китайской экономикой по примеру США, но нуждается в устранении чрезмерной зависимости за счет диверсификации цепочек поставок. В январе 2024 года Еврокомиссия представила обновленный вариант документа, в котором призвала страны объединения внедрить механизмы для оценки рисков при одобрении прямых иностранных инвестиций.

Почему Китай важен для немецкой экономики

По итогам 2023 года Китай вновь оказался главным торговым партнером Германии, обогнав США. По данным Внешнеторговой палаты (AHK), объем торговли Германии с Китаем составил €253,1 млрд, а с США — €252,3 млрд. Прямые немецкие инвестиции в КНР достигли почти €12 млрд в 2023 году, что стало рекордом. По данным IW Köln, ведущего экономического института ФРГ, немцы инвестировали в КНР в период с 2021 по 2023 год больше, чем с 2015-го по 2020-й.

И хотя общий импорт из Китая в ФРГ снизился почти на 20% с 2022 по 2023 год, согласно недавнему исследованию Немецкого экономического института (IW), налицо «тревожный уровень» экономический зависимости Германии от китайских поставок. Речь идет о китайской химической и электронной продукции (ноутбуки, аккумуляторы, магниты и т.п.), а также сырье и полезных ископаемых, в том числе таких редкоземельных элементах, как скандий и иттрий.

Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) еще два года назад предупредил о риске зависимости ФРГ от КНР, напомнив о негативных последствиях тесного сотрудничества Германии с Россией в области энергетики.

В 2022 году торговый дефицит ФРГ по отношению к КНР вырос с €39 млрд до €89,7 млрд, что вызвало обеспокоенность в Берлине. В июле 2023 года правительство Германии утвердило стратегию в отношении Китая, определив в ней его как «партнера, конкурента и системного соперника». В документе указано, что важно сохранить экономическое сотрудничество с Китаем, но уменьшить зависимость в критически важных областях.

Немецкие компании хотят развивать сотрудничество, но надеются на более справедливый доступ к китайскому рынку, на котором, по их мнению, местные производители имеют существенные преимущества. Это следует из недавнего опроса Внешнеторговой палаты (AHK), в котором приняли участие почти 150 немецких компаний, действующих преимущественно в сегментах машиностроения, автомобилестроения и бизнес-консалтинга. Почти две трети респондентов отметили дискриминацию со стороны Пекина, хотя еще в марте власти Китая обещали одинаково относиться к иностранным и отечественным компаниям. Член исполнительного совета AHK в Восточном Китае Максимилиан Бутек говорит, что немецкому бизнесу очень нужна поддержка от политиков, поскольку китайские компании технологически уже догнали немецкие.

Reuters отмечает, что на предстоящих переговорах Китай, скорее всего, будет оказывать давление на немецких партнеров, чтобы те не поддерживали ограничительные меры ЕС в отношении китайских автомобилей, солнечных панелей и ветряных турбин.

Недавно Еврокомиссия пообещала ввести антидемпинговые пошлины на электромобили из Китая, если будет подтверждено, что Пекин субсидирует их экспорт в Европу. Другое расследование ЕС начал в отношении китайских поставщиков ветряков и солнечных панелей, чтобы выяснить, не получают ли они субсидии правительства, которые ставят их в преимущественное положение. Брюссель опасается, что планируемый переход на альтернативные источники энергии может привести ЕС к тотальной зависимости от дешевой китайской продукции.

Накануне визита немецкая оппозиция призвала Шольца проявить жесткость в переговорах с Си, указав на проблемы с соблюдением прав человека в Китае и осудив позицию Пекина относительно конфликта на Украине. Politico отмечает, что Шольц вряд ли сможет сделать это, поскольку Германия нуждается в экономических связях с КНР. «Берлин снова доказывает, что не готов жертвовать своим процветанием ради прав человека, проблем безопасности Вашингтона или даже ЕС», — резюмирует издание.