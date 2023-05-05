Лавров пообещал, что Россия делом ответит на атаку дронов на Кремль

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 87 (-0,58) Инвестиции, 04 мая, 16:59 Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 78,61 (-0,69) Инвестиции, 04 мая, 16:59
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион Pro, 12:53
Билл Клинтон вспомнил о разговоре с Путиным об Украине Политика, 12:53
В Екатеринбурге загорелись два склада с пластиковым мусором Общество, 12:49
В Ленинградской области усилят пограничный контроль Политика, 12:43
Песков заявил об «определенных планах» по встрече Путина и Пашиняна Политика, 12:41
Тяжелоатлетам решили запретить держать флаги на пьедестале Спорт, 12:39
Украина сообщила о возврате тел 80 военных Политика, 12:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Портфель для неквалов: особенности долгосрочного инвестирования РБК и банк Ренессанс, 12:36
Кремль отказался комментировать слова Пригожина о выводе ЧВК из Бахмута Политика, 12:36
Бывшего военнослужащего из Белгорода приговорили к 13 годам за госизмену Политика, 12:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:29
Емельяненко впервые прокомментировал инцидент в аэропорту Екатеринбурга Спорт, 12:26
Пригожин заявил о выводе ЧВК «Вагнер» из Бахмута 10 мая Политика, 12:22
Песков допустил контакты России и США «при необходимости» Политика, 12:17
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров пообещал, что Россия делом ответит на атаку дронов на Кремль

Глава МИД Лавров: Россия ответит на атаку дронов на Кремль не словами, а действиями
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия ответит на атаку дронов на Кремль со стороны Украины не словами, а конкретными действиями. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

На вопрос, можно ли квалифицировать атаку на Кремль как casus belli (формальный повод для объявления войны), он ответил, что в данном вопросе не стоит думать о терминах.

«Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много — есть такая пословица: русские долго запрягают и так далее», — сказал Лавров.

Пресс-служба Кремля 3 мая сообщила о ночной атаке двух беспилотников на Кремль. Их вывели из строя, никто не пострадал. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. Президента Владимира Путина в тот момент в Кремле не было.

Москва обвинила в ударе Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения. На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за произошедшим стоят США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон не имеет к атаке никакого отношения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атака украинских дронов Кремль является провокацией Запада, чтобы вынудить Россию начать «более масштабные и жестокие действия» на Украине.

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Наши люди на Балканах: как россияне открывают бизнес в Сербии

«Возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным», — заключил Кадыров.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что после атаки не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения президента Владимира Зеленского и его команды.

Теги
Персоны
Лавров Кремль дрон атака ответ Украина
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Кадыров пообещал «хирургическое возмездие» после атаки дронов на Кремль
Политика
Песков ответил на заявление Белого дома об атаке на Кремль
Политика
Захарова после заявления США об атаке на Кремль напомнила о «новичке»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter