Лавров пообещал, что Россия делом ответит на атаку дронов на Кремль

Глава МИД Лавров: Россия ответит на атаку дронов на Кремль не словами, а действиями

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия ответит на атаку дронов на Кремль со стороны Украины не словами, а конкретными действиями. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

На вопрос, можно ли квалифицировать атаку на Кремль как casus belli (формальный повод для объявления войны), он ответил, что в данном вопросе не стоит думать о терминах.

«Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много — есть такая пословица: русские долго запрягают и так далее», — сказал Лавров.

Пресс-служба Кремля 3 мая сообщила о ночной атаке двух беспилотников на Кремль. Их вывели из строя, никто не пострадал. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. Президента Владимира Путина в тот момент в Кремле не было.

Москва обвинила в ударе Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения. На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что за произошедшим стоят США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что Вашингтон не имеет к атаке никакого отношения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атака украинских дронов Кремль является провокацией Запада, чтобы вынудить Россию начать «более масштабные и жестокие действия» на Украине.

«Возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным», — заключил Кадыров.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что после атаки не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения президента Владимира Зеленского и его команды.