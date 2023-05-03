Медведев назвал физическое устранение Зеленского «единственным вариантом»
После атаки украинских дронов на Кремль не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения президента Владимира Зеленского и его команды, заявил в телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в ночь на 9 мая 1945 года подписал гросс-адмирал Карл Дениц, назначенный Адольфом Гитлером перед своим самоубийством рейхспрезидентом и военным министром Германии.
Об атаке двух украинских беспилотников на резиденцию президента Владимира Путина в Кремле ночью 3 мая ранее сообщили в пресс-службе главы государства. Беспилотники были выведены из строя. Вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили там. В Киеве причастность к атакам опровергли.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин после случившегося сравнил Зеленского с «международными террористами» и обвинил украинские власти в покушении на президента России. «Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — заявил политик.
Сам Зеленский, комментируя инцидент, подчеркнул, что Украине не хватает ресурсов для защиты своих территорий, поэтому она не использует их в других странах.
После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно сообщали об ударах вражеских беспилотников по объектам на территории страны. Российский президент обещал, что страна будет защищать территорию всеми силами и средствами, подчеркивая, что «это не блеф». Медведев предупреждал, что в случае атаки на российские объекты внутри страны Москва ответит «ударами возмездия» и Украина «запылает». Ранее он также допускал ответные удары по центрам принятия решений, которые, «к сожалению, находятся даже не на территории Киева».