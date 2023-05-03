Медведев назвал физическое устранение Зеленского «единственным вариантом»

Медведев: после атаки на Кремль не осталось никаких вариантов, кроме устранения Зеленского

Медведев назвал физическое устранение Зеленского «и его клики» единственным вариантом после ночной атаки дронов на Кремль. Зампред Совбеза подчеркнул, что всегда найдется «какой-нибудь сменщик» для подписания акта капитуляции

Владимир Зеленский (Фото: Omar Marques / Getty Images)

После атаки украинских дронов на Кремль не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения президента Владимира Зеленского и его команды, заявил в телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в ночь на 9 мая 1945 года подписал гросс-адмирал Карл Дениц, назначенный Адольфом Гитлером перед своим самоубийством рейхспрезидентом и военным министром Германии.

Об атаке двух украинских беспилотников на резиденцию президента Владимира Путина в Кремле ночью 3 мая ранее сообщили в пресс-службе главы государства. Беспилотники были выведены из строя. Вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили там. В Киеве причастность к атакам опровергли.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после случившегося сравнил Зеленского с «международными террористами» и обвинил украинские власти в покушении на президента России. «Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — заявил политик.

Сам Зеленский, комментируя инцидент, подчеркнул, что Украине не хватает ресурсов для защиты своих территорий, поэтому она не использует их в других странах.

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После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно сообщали об ударах вражеских беспилотников по объектам на территории страны. Российский президент обещал, что страна будет защищать территорию всеми силами и средствами, подчеркивая, что «это не блеф». Медведев предупреждал, что в случае атаки на российские объекты внутри страны Москва ответит «ударами возмездия» и Украина «запылает». Ранее он также допускал ответные удары по центрам принятия решений, которые, «к сожалению, находятся даже не на территории Киева».