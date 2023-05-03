Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 16:22
В Липецкой области отменили парад Победы из-за возможных провокаций Политика, 19:36
Власти запретили полеты беспилотников. Как это повлияет на видеосъемки Life, 19:35
Норвегия расширила разведку газа на фоне отказа от российского сырья Политика, 19:35
Медведев назвал физическое устранение Зеленского «единственным вариантом» Политика, 19:18
Хачанов не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Спорт, 19:16
На территорию консульства России в Мариехамне бросили взрывное устройство Политика, 19:14
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 19:10
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Предпринимательские доходы россиян достигли максимума с 2014 года Экономика, 19:00
Футболисты ЦСКА впервые с 2016 года вышли в финал Кубка России Спорт, 18:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:51
Над Крымом сбили два ударных беспилотника Политика, 18:51
Зеленский опроверг причастность Украины к атаке на Кремль Политика, 18:42
Песков пообещал сообщить, где будет работать Путин после атаки на Кремль Политика, 18:42
В Совфеде не назначили внеплановых заседаний из-за атаки на Кремль Политика, 18:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев назвал физическое устранение Зеленского «единственным вариантом»

Медведев: после атаки на Кремль не осталось никаких вариантов, кроме устранения Зеленского
Медведев назвал физическое устранение Зеленского «и его клики» единственным вариантом после ночной атаки дронов на Кремль. Зампред Совбеза подчеркнул, что всегда найдется «какой-нибудь сменщик» для подписания акта капитуляции
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Omar Marques / Getty Images)

После атаки украинских дронов на Кремль не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения президента Владимира Зеленского и его команды, заявил в телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в ночь на 9 мая 1945 года подписал гросс-адмирал Карл Дениц, назначенный Адольфом Гитлером перед своим самоубийством рейхспрезидентом и военным министром Германии.

Об атаке двух украинских беспилотников на резиденцию президента Владимира Путина в Кремле ночью 3 мая ранее сообщили в пресс-службе главы государства. Беспилотники были выведены из строя. Вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — добавили там. В Киеве причастность к атакам опровергли.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после случившегося сравнил Зеленского с «международными террористами» и обвинил украинские власти в покушении на президента России. «Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — заявил политик.

Сам Зеленский, комментируя инцидент, подчеркнул, что Украине не хватает ресурсов для защиты своих территорий, поэтому она не использует их в других странах.

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
Семинары, выставки, статьи: как продавать в наукоемком бизнесе
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Почему мировой рынок продовольствия оказался бессилен перед пандемией

Медведев назвал физическое устранение Зеленского «единственным вариантом»
Video

После начала спецоперации на Украине российские власти неоднократно сообщали об ударах вражеских беспилотников по объектам на территории страны. Российский президент обещал, что страна будет защищать территорию всеми силами и средствами, подчеркивая, что «это не блеф». Медведев предупреждал, что в случае атаки на российские объекты внутри страны Москва ответит «ударами возмездия» и Украина «запылает». Ранее он также допускал ответные удары по центрам принятия решений, которые, «к сожалению, находятся даже не на территории Киева».

Медведев назвал физическое устранение Зеленского «единственным вариантом»
Медведев назвал физическое устранение Зеленского «единственным вариантом»

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Дмитрий Медведев Военная операция на Украине беспилотники устранение Владимир Зеленский Кремль
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Twitter вернул запись Медведева про «русофобов в Польше»
Политика
Зеленский опроверг причастность Украины к атаке на Кремль
Политика
В Совфеде не назначили внеплановых заседаний из-за атаки на Кремль
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter