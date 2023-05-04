Кадыров пообещал «хирургическое возмездие» после атаки дронов на Кремль

Два беспилотника атаковали Кремль ночью 3 мая. Москва обвинила в ударе Киев, Зеленский все обвинения отверг. По словам Кадырова, атаку организовали с целью вынудить Россию к более «жестоким» действиям, но ответ будет точечным

Рамзан Кадыров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Атака украинских дронов на резиденцию российского президента в Кремле ночью 3 мая является провокацией, направленной против народа России, однако она не способна повлиять на ход спецоперации на Украине, заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его мнению, атака, вероятно, была подготовлена западными генералами, которые хотели вынудить Россию начать «более масштабные и жестокие действия» на Украине.

Тем не менее, как отметил Кадыров, президент Владимир Путин не поддался на провокации, однако ответить за этот поступок организаторам придется, «на каком бы полушарии Земли они ни находились».

«Провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы. А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным», — заключил глава Чечни.

Днем 3 мая пресс-служба Кремля сообщила о ночной атаке двух беспилотников на Кремль. Военные и спецслужбы вывели их из строя, никто не пострадал, утверждали там. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. Президента Владимира Путина в тот момент в Кремле не было, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Москва обвинила в ударе Киев. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения. Позднее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал атаку по Кремлю инсценировкой.

Спустя сутки Песков заявил, что за произошедшим стоят США. «Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон», — сказал он. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ответ сообщил, что Соединенные Штаты не имеют к атаке никакого отношения. «Что бы это ни было, США в этом не участвовали», — подчеркнул он.

С призывом жесткого ответа Киеву ранее выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, после атаки украинских дронов на Кремль не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения президента Владимира Зеленского и его команды. При этом политик подчеркнул, что всегда найдется «какой-нибудь сменщик» для подписания акта капитуляции