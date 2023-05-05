Песков допустил контакты России и США «при необходимости»

Россия и США будут поддерживать контакты, если это будет нужно, заявил Песков. Москва заявила о причастности Вашингтона к атаке на Кремль, пока стороны этот вопрос не обсуждали

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Контакты Москвы и Вашингтона возможны для достижения российских целей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Безусловно, любые контакты возможны для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться, при необходимости», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Таким образом Песков ответил на вопрос, возможны ли контакты с США на фоне проведения атаки беспилотников на Кремль. В Белом доме ночью 4 мая, на следующий день после удара, сообщили «РИА Новости», что планов по переговорам президентов Владимира Путина и Джо Байдена в связи с произошедшим нет.

Ночью 3 мая Кремль атаковали два беспилотника, их вывели из строя, сообщала его пресс-служба. Власти назвали это «спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации».

Песков утверждал, что российские спецслужбы располагают информацией, что к атаке причастна именно Украина. Но, отметил он, решения «о таких терактах принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне» и США «безусловно» стоят за этой атакой. Попытки Киева и Вашингтона «откреститься» от причастности к ней Песков назвал «смехотворными».

И Киев, и Вашингтон отвергали данные обвинения. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна не атакует «ни Путина, ни Москву», поскольку ей не хватает оружия для защиты собственных территорий. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что США не участвовали в атаке.

Москва заявила, что «оставляет за собой право принять ответные меры [на атаку] там и тогда, где и когда посчитает нужным».