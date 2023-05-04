Белый дом: Байден не планирует проводить переговоры с Путиным после атаки дронов на Кремль

В Белом доме исключили переговоры Байдена и Путина после атаки на Кремль

Президент США Джо Байден не планирует проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после попытки атаки беспилотников на Кремль, заявил «РИА Новости» представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

«Нет, мне ничего не известно о каких-либо планах на текущий момент», — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос по поводу проведения таких контактов.

Ночью 3 мая Украина попыталась с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России, сообщила пресс-служба Кремля. Беспилотники были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет, уточнили там. В Кремле эти действия назвали «спланированной террористической акцией». Киев свою причастность отвергает.

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