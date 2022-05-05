В ООН сообщили о начале операции по эвакуации гражданских с «Азовстали»
Третья по счету операция под эгидой ООН по эвакуации гражданского населения из Мариуполя началась 5 мая. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, трансляция велась на YouTube-канале организации.
«Сегодня утром мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с «Азовстали». Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена», — сказал он.
Гриффитс также поблагодарил российские и украинские власти за «конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию [по эвакуации] в жизнь».
Эвакуация гражданских лиц с территории «Азовстали» стала одной из главных тем встречи генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 26 апреля. Власти Украины попросили Гутерриша стать инициатором и гарантом вывода мирных граждан с комбината, он предложил Путину посредничество ООН и Красного Креста. После согласия российского президента в ООН начали формировать группу, целью которой стала координация эвакуации.
30 апреля Минобороны России сообщило об эвакуации с территории комбината 46 человек, на следующий день, 1 мая, — 80 мирных жителей, еще через сутки — более чем 120.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
3 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что на «Азовстали» вынуждены укрываться более 150 мирных жителей и сотни раненых.
4 мая в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию заявили, что 5, 6 и 7 мая российские военные в дневное время будут открывать гуманитарные коридоры с территории «Азовстали» как в направлении России, так и в направлении Украины.
Боевые действия в районе Мариуполя идут почти с начала операции, 24 февраля. В начале марта город был окружен, 18 марта Минобороны сообщило уже о боях в центральных районах. 16 апреля представитель министерства Игорь Конашенков заявил, что городская территория Мариуполя была «зачищена» от украинских войск.
21 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук написала в Telegram, что на «Азовстали» находятся около 500 раненых военных и еще примерно 1 тыс. человек. Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина прекратит переговоры, если Россия не позволит эвакуировать людей из Мариуполя.