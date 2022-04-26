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Военная операция на Украине ,  
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ООН сообщила о согласии Путина на участие МККК в эвакуации с «Азовстали»

ООН: Путин согласился на участие Красного Креста в эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе
Гутерриш предложил Путину участие ООН и Красного Креста в эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Путин «в принципе» согласился, сообщили в офисе генсека. Ранее посредничества ООН просили в Киеве
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша на привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил офис генсека ООН.

«Президент в принципе согласился на участие Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе», — сказано в сообщении.

В ООН указали, что дальнейшие обсуждения этого вопроса проведут с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России.

Что такое «Азовсталь». Фотогалерея о символе боев за Мариуполь
Фотогалерея 

Посредничества ООН в эвакуации с мариупольского завода попросила 25 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук. В Киеве, по ее словам, призывают, чтобы в гуманитарной колонне были представители Красного Креста и ООН, а сам Гуттериш должен выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора для мирных граждан.

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Мариуполь оказался в районе боевых действий почти с самого начала российской военной операции, о начале штурма города объявил в конце марта глава Чечни Рамзан Кадыров. К середине апреля, по его словам, российские силы заняли 98% Мариуполя. Минобороны 13 апреля отчиталось об окружении «остатков находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов» на заводе «Азовсталь», а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя.

Украинские власти сообщают, что на территории «Азовстали», помимо военных, находятся мирные жители, в том числе женщины и дети. Такие заявления сделали среди прочего глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Назначенный ДНР мэр Мариуполя исключил восстановление «Азовстали»
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Вид на завод &quot;Азовсталь&quot;

Российское Минобороны утром 25 апреля объявило об открытии гуманитарного коридора для мирных граждан с «Азовстали». «Если мирные граждане все-таки находятся на металлургическом комбинате», указали в министерстве, то властям Украины необходимо прекратить использовать их в качестве «живых щитов» и приказать командирам военных на заводе немедленно их освободить.

«Указанное заявление будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут», — сообщили в Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля сообщил, что российской стороне предлагалось несколько вариантов по эвакуации людей из Мариуполя, среди которых были обмен пленными и участие посредников, однако Москва не согласилась.

Путин рассказал Эрдогану о переговорах с Киевом и ситуации в Мариуполе
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Завод &laquo;Азовсталь&raquo;

Во время разговора со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом Владимир Путин выразил уверенность, что власти Украины должны «взять на себя политическую ответственность» за заблокированных на мариупольском комбинате военных. «Военно­пленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», — сообщили в Кремле. Путин также заверил президента Турции, что Мариуполь «освобожден и боевые действия там не ведутся».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Антониу Гутерриш Владимир Путин Красный Крест Мариуполь Украина Азовсталь ООН
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