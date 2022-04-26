ООН: Путин согласился на участие Красного Креста в эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе

ООН сообщила о согласии Путина на участие МККК в эвакуации с «Азовстали»

Гутерриш предложил Путину участие ООН и Красного Креста в эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Путин «в принципе» согласился, сообщили в офисе генсека. Ранее посредничества ООН просили в Киеве

Антониу Гутерриш (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша на привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил офис генсека ООН.

«Президент в принципе согласился на участие Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе», — сказано в сообщении.

В ООН указали, что дальнейшие обсуждения этого вопроса проведут с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России.

Посредничества ООН в эвакуации с мариупольского завода попросила 25 апреля вице-премьер Украины Ирина Верещук. В Киеве, по ее словам, призывают, чтобы в гуманитарной колонне были представители Красного Креста и ООН, а сам Гуттериш должен выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора для мирных граждан.

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Мариуполь оказался в районе боевых действий почти с самого начала российской военной операции, о начале штурма города объявил в конце марта глава Чечни Рамзан Кадыров. К середине апреля, по его словам, российские силы заняли 98% Мариуполя. Минобороны 13 апреля отчиталось об окружении «остатков находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов» на заводе «Азовсталь», а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Мариуполя.

Украинские власти сообщают, что на территории «Азовстали», помимо военных, находятся мирные жители, в том числе женщины и дети. Такие заявления сделали среди прочего глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



Российское Минобороны утром 25 апреля объявило об открытии гуманитарного коридора для мирных граждан с «Азовстали». «Если мирные граждане все-таки находятся на металлургическом комбинате», указали в министерстве, то властям Украины необходимо прекратить использовать их в качестве «живых щитов» и приказать командирам военных на заводе немедленно их освободить.

«Указанное заявление будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут», — сообщили в Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля сообщил, что российской стороне предлагалось несколько вариантов по эвакуации людей из Мариуполя, среди которых были обмен пленными и участие посредников, однако Москва не согласилась.

Во время разговора со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом Владимир Путин выразил уверенность, что власти Украины должны «взять на себя политическую ответственность» за заблокированных на мариупольском комбинате военных. «Военно­пленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», — сообщили в Кремле. Путин также заверил президента Турции, что Мариуполь «освобожден и боевые действия там не ведутся».