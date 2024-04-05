Bloomberg узнал о передаче Индии двух российских военных судов

Индия в скором времени получит два фрегата российского производства в рамках заключенной в 2018 году сделки, несмотря на санкции, пишет Bloomberg. Его источники заявили, что стороны нашли решение проблем с оплатой

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Индия в ближайшие месяцы получит два военных корабля российского производства в рамках сделки на поставку четырех судов, подписанной в 2018 году, сообщили Bloomberg высокопоставленные индийские чиновники. Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией, но также отстают от графика из-за проблем с поставками, добавили собеседники агентства.

Один корабль, вероятно, будет передан Индии в сентябре, а другой — в начале следующего года. Поставка кораблей на два года отстает от графика из-за конфликта на Украине и связанных с ним санкций, рассказали собеседники агентства.

Индия в 2018-м заказала четыре фрегата проекта 11356. The Economic Times писала, что стоимость сделки составит $2,2 млрд.

«Малозаметные» фрегаты с управляемыми ракетами оснащены газотурбинными двигателями украинского производства — Индия закупила их в третьей стране, поскольку после присоединения Крыма к России торговля между Киевом и Москвой была приостановлена, отметили индийские чиновники.

Из-за санкций США против России поставки оружия в Индию приостановились более чем на год, поскольку стороны пытались найти механизм оплаты, не нарушающий рестрикции. По словам источников Bloomberg, Индия и Россия смогли решить проблему с оплатой.

Нью-Дели платит Москве за оружие индийскими рупиями, но для оплаты сырой нефти использует различные валюты, такие как дирхамы ОАЭ и доллары США, отказываясь от китайского юаня в связи с напряженностью в отношениях с Пекином.

Министерство иностранных дел Индии, ВМС Индии и Минобороны отказались от комментариев Bloomberg. РБК направил запрос в пресс-службу Рособоронэкспорта.

В январе индийские источники Reuters заявили, что Индия намерена дистанцироваться от России как поставщика оружия, но пытается действовать осторожно. В частности, эксперты говорили, что Нью-Дели вряд ли подпишет крупную сделку с Москвой, поскольку это станет красной линией для Вашингтона.

В последнее время Индия наращивает военное сотрудничество с США: так, летом 2023 года Вашингтон и Нью-Дели заключили соглашения о ремонте американских военных кораблей на индийских верфях и совместном производстве реактивного двигателя F414 от General Electric в Индии.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), на которые ссылается Bloomberg, несмотря на увеличение Индией закупок вооружений у США и Франции и «агрессивную программу» премьер-министра Нарендры Моди по созданию военной техники в стране, Россия остается крупнейшим поставщиком вооружения в Индию — на ее долю приходится 36% индийского импорта вооружений.

При этом SIPRI отмечает, что впервые за шесть десятилетий на долю России приходится менее половины импорта оружия Индией. Согласно докладу организации от 11 марта, Россия также впервые опустилась на третье место среди поставщиков оружия, уступив Франции. Лидером остаются США. По подсчетам SIPRI, экспорт оружия из России в 2019–2023 годы упал на 53% по сравнению с 2014–2018 годами. В целом на долю страны приходится 11% мирового рынка.