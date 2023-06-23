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США заключили соглашение о ремонте военных кораблей в Индии

ВМС США заключили соглашение о ремонте кораблей на верфях в Индии
Ранее США заявляли о планах сделать Индию хабом для ремонта военных кораблей и самолетов партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Соглашение о ремонте судов ВМС США достигнуто с одной верфью, с еще двумя договоренности почти готовы

Военно-морские силы США договорились с верфью Larsen and Toubro в Индии о ремонте своих кораблей и завершают работу над аналогичными соглашениями с еще двумя верфями, говорится в публикации Белого дома.

«Военно-морские силы Соединенных Штатов заключили соглашение о капитальном ремонте судов (MSRA) с верфью Larsen and Toubro в Коттапули (Ченнаи) и завершают работу над соглашениями с Mazagon Dock Limited (Мумбаи) и Goa Shipyard (Гоа). Эти соглашения позволят кораблям ВМС США в середине рейса проходить техническое обслуживание и ремонт на индийских верфях, что будет способствовать экономичному обеспечению военных операций США на различных театрах военных действий», — сказано в сообщении.

Также Вашингтон и Дели заключили и другие соглашения в сфере обороны, в частности, о совместном производстве реактивного двигателя F414 в Индии. Также Дели планирует закупить американские беспилотники MQ-9B SeaGuardian.

Ранее Пентагон заявлял, что стремится сделать из Индии логистический хаб для ремонта военных кораблей и самолетов не только США, но и других партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом говорилось в «дорожной карте» сотрудничества Штатов и Индии в военной промышленности, опубликованной на сайте Пентагона в начале июня. В американском Минобороны также отмечали, что за последние 20 лет США и Индия не вели торговлю в сфере оборонной промышленности.

В США с официальным визитом находится премьер-министр Индии Нарендра Моди. В преддверии этого визита, писал Reuters, администрация американского президента Джо Байдена подталкивала Нью-Дели к покупке дронов MQ-9B на сумму $2-3 млрд. При этом, по словам источников агентства, Индия настаивала на локализации производства компонентов для беспилотников.

На протяжении многих лет Индия большинство своего вооружения закупала у России. Как рассказывал РБК в феврале прошлого года посол России в Индии Денис Алипов, всего в Индию идет четверть российских продаж вооружений за границу. 

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После начала Россией военной операции на Украине и введенных в ответ санкций США рассматривали возможность наложить ограничения и на Индию из-за сотрудничества с запрещенными российскими секторами. Однако 

Bloomberg в апреле этого года писал, что Индия не хочет оплачивать счет за поставки российского оружия в долларах из опасения вторичных санкций, из-за чего поставки оружия были приостановлены. По словам одного из собеседников агентства, платеж Индии за оружие на сумму более $2 млрд задерживается уже примерно на год.

В то же время Россия прекратила предоставление кредита на поставку запчастей на сумму около $10 млрд, а также на будущую поставку двух батарей системы противоракетной обороны С-400, добавил он.

Индийские власти в качестве одного из вариантов решения проблемы предложили России во избежание накопления рупий инвестировать полученные от продажи оружия средства в индийские долговые обязательства и рынок капитала, но Москве такой вариант не нравится, отмечало агентство.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Индия США Верфь соглашение о военном сотрудничестве
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