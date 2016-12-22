СМИ узнали о планах Индии закупить российские фрегаты на сумму $2,2 млрд

Индия планирует приобрести у России четыре военных фрегата для Военно-морского флота (ВМФ) на сумму $2,2 млрд. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что соглашение планируют подписать во время саммита между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в октябре.

По данным ET, Индия хочет приобрести фрегаты типа «Тальвар». Контракт будет включать в себя строительство двух судов на государственном индийском заводе в Гоа, что включает в себя получение технологии производства. В то же время будет произведена закупка остальных фрегатов, сделанных на российском судостроительном заводе «Янтарь».

Источники рассказали изданию, что процедура оформления находится на завершающей стадии. ET отмечает, что санкции со стороны США не позволяют индийским банкам переводить средства в российские оборонные компании. Поэтому разрабатывается альтернативная схема оплаты вместо американскими долларами индийскими рупиями.

По данным издания, военные корабли индийского производства будут стоить на 30-50% больше, чем прямой импорт из России из-за стоимости строительства инфраструктуры и передачи технологий.