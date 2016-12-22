В ОСК рассказали о начале реализации контракта на поставку Индии фрегатов

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) начала реализовывать контракт на поставку фрегатов Индии. Об этом «Интерфаксу» рассказал гендиректор корпорации Алексей Рахманов.
«Уже идет эта работа», — сказал он.
Накануне Рахманов рассказал, что первые два фрегата по проекту 11356 построят за три года. Россия и Индия подписали контракты на поставку четырех фрегатов 20 ноября. Согласно сделке, два из них построят на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», а другие — на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited.
В сентябре The Economic Times узнало, что Индия планирует приобрести у России четыре фрегата на сумму $2,2 млрд. Издание отмечало, что Дели хочет купить фрегаты типа «Тальвар». Источники рассказали FT, что из-за американских санкций страны разрабатывают схему оплаты фрегатов индийскими рупиями.