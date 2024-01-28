 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Reuters узнал о стремлении Индии отказаться от оборонных сделок с Россией

Reuters: Индия стремится дистанцироваться от поставок оружия из России
Индия стремится дистанцироваться от России как поставщика оружия, несмотря на предложения Москвы с потенциалом совместного производства, пишет Reuters. Индия разворачивается на Запад, заключая соглашения с США, отмечает агентство
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Индия стремится дистанцироваться от России как поставщика оружия, но пытается действовать осторожно, чтобы не спровоцировать сближение Москвы с Пекином, сообщили индийские источники Reuters.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние два десятилетия Россия обеспечила 65% закупок оружия Индией на сумму более $60 млрд.

«Мы вряд ли подпишем какую-либо крупную военную сделку с Россией. Это стало бы красной линией для Вашингтона», — отмечает эксперт по России в нью-делийском аналитическом центре Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

В то же время четыре источника Reuters в индийском правительстве, в том числе недавно ушедший в отставку высокопоставленный сотрудник службы безопасности, рассказали, что Россия предлагает Индии новые сделки, в том числе на условиях совместного производства.

Министерства иностранных дел и обороны Индии и России не ответили на запросы Reuters. РБК направил запрос в Рособоронэкспорт.

Путин назвал заслуженным авторитет Индии на мировой арене
Политика
Нью-Дели, Индия

Агентство отмечает, что Индия — крупнейший в мире импортер оружия — «медленно поворачивается» на Запад на фоне стремления США укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе в надежде сдержать Китай и «избавить южноазиатскую нацию от традиционной зависимости от России». Пентагон заявлял, что стремится сделать из Индии логистический хаб для ремонта военных кораблей и самолетов не только США, но и других партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В частности, летом 2023 года Вашингтон и Нью-Дели заключили соглашения о ремонте американских военных кораблей на индийских верфях и совместном производстве реактивного двигателя F414 от General Electric в Индии. Также Дели планирует закупить американские беспилотники MQ-9B SeaGuardian.

Индия назвала сотрудничество с США в борьбе с Китаем «критически важным»
Политика
Раджнатх Сингх

Эксперты и официальные лица говорят, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сосредоточил внимание на внутреннем производстве с использованием западных технологий, пишет Reuters. Это соответствует программе премьера Make in India («Делать в Индии») на фоне его намерения избираться на третий срок на выборах в мае.

Как заявлял весной 2023 года министр обороны Индии Раджнат Сингх, страна намерена в ближайшие 5–10 лет потратить более $100 млрд на оборонные заказы.

Укреплению связей США и Индии способствует напряженность между Нью-Дели и Пекином. Конфликт Индии и Китая связан с демаркацией приграничных территорий, которые Индия и Китай оспаривают в Южном Тибете. Индийские претензии касаются региона Аксайчин, который является частью Тибетского нагорья и находится под контролем Пекина, китайские — территории Аруначал-Прадеш, контролируемой Нью-Дели.

Последнее вооруженное столкновение между Индией и Китаем произошло в декабре 2022 года. В январе 2023 года Reuters сообщил о риске нового конфликта между странами в приграничье.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Индия США Китай Россия поставки оружия
Материалы по теме
В Индии назвали две основные проблемы с поставками российской нефти
Политика
В Индии допустили покупку нефти у Саудовской Аравии взамен России
Бизнес
Индия назвала сотрудничество с США в борьбе с Китаем «критически важным»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Театр сатиры в Москве из-за пожара пообещал вернуть деньги за спектакли Общество, 12:12
Глава УЕФА заявил, что матч Россия — Сербия «никого не волнует» Спорт, 12:10
Медведев — Синнер. Онлайн финала Australian Open Спорт, 12:10
Площадь пожара в Театре сатиры в Москве достигла 200 кв. м Общество, 11:50
Как одиночество повышает риск преждевременной смерти — Fast Company Pro, 11:40
В России с февраля повысят материнский капитал Общество, 11:35
Овечкин прервал восьмиматчевую серию без голов в НХЛ Спорт, 11:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Окна в пол и угловое остекление: как найти светлую квартиру РБК и ПИК, 11:30
В центре Москвы загорелся Театр сатиры Общество, 11:18
Аксенов заявил о задержании всех диверсантов в Крыму Политика, 10:57
Reuters узнал о стремлении Индии отказаться от оборонных сделок с Россией Политика, 10:51
В Петербурге из-за вандалов демонтировали львов у Дворцового моста Общество, 10:33
У аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону обрушился подъезд. Видео Общество, 10:28
В конгрессе призвали Байдена избежать катастрофы в Техасе Политика, 10:05