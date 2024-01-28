Reuters узнал о стремлении Индии отказаться от оборонных сделок с Россией

Индия стремится дистанцироваться от России как поставщика оружия, несмотря на предложения Москвы с потенциалом совместного производства, пишет Reuters. Индия разворачивается на Запад, заключая соглашения с США, отмечает агентство

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Индия стремится дистанцироваться от России как поставщика оружия, но пытается действовать осторожно, чтобы не спровоцировать сближение Москвы с Пекином, сообщили индийские источники Reuters.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние два десятилетия Россия обеспечила 65% закупок оружия Индией на сумму более $60 млрд.

«Мы вряд ли подпишем какую-либо крупную военную сделку с Россией. Это стало бы красной линией для Вашингтона», — отмечает эксперт по России в нью-делийском аналитическом центре Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

В то же время четыре источника Reuters в индийском правительстве, в том числе недавно ушедший в отставку высокопоставленный сотрудник службы безопасности, рассказали, что Россия предлагает Индии новые сделки, в том числе на условиях совместного производства.

Министерства иностранных дел и обороны Индии и России не ответили на запросы Reuters. РБК направил запрос в Рособоронэкспорт.

Агентство отмечает, что Индия — крупнейший в мире импортер оружия — «медленно поворачивается» на Запад на фоне стремления США укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе в надежде сдержать Китай и «избавить южноазиатскую нацию от традиционной зависимости от России». Пентагон заявлял, что стремится сделать из Индии логистический хаб для ремонта военных кораблей и самолетов не только США, но и других партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

В частности, летом 2023 года Вашингтон и Нью-Дели заключили соглашения о ремонте американских военных кораблей на индийских верфях и совместном производстве реактивного двигателя F414 от General Electric в Индии. Также Дели планирует закупить американские беспилотники MQ-9B SeaGuardian.

Эксперты и официальные лица говорят, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сосредоточил внимание на внутреннем производстве с использованием западных технологий, пишет Reuters. Это соответствует программе премьера Make in India («Делать в Индии») на фоне его намерения избираться на третий срок на выборах в мае.

Как заявлял весной 2023 года министр обороны Индии Раджнат Сингх, страна намерена в ближайшие 5–10 лет потратить более $100 млрд на оборонные заказы.

Укреплению связей США и Индии способствует напряженность между Нью-Дели и Пекином. Конфликт Индии и Китая связан с демаркацией приграничных территорий, которые Индия и Китай оспаривают в Южном Тибете. Индийские претензии касаются региона Аксайчин, который является частью Тибетского нагорья и находится под контролем Пекина, китайские — территории Аруначал-Прадеш, контролируемой Нью-Дели.

Последнее вооруженное столкновение между Индией и Китаем произошло в декабре 2022 года. В январе 2023 года Reuters сообщил о риске нового конфликта между странами в приграничье.