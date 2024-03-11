SIPRI сообщил о сокращении экспорта российских вооружений вдвое

Экспорт оружия из России в 2019-2023 годы упал на 53% по сравнению с 2014-2018 годами, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В целом на долю страны приходится 11% мирового рынка

Россия впервые опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров, уступив второе место Франции (рост на 47%, доля в мировом экспорте — 11%). Первое место занимают США, которые, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, нарастили продажи на 17% (42% мирового рынка). Согласно предыдущему отчету SIPRI о состоянии торговли вооружениями за 2018-2022 годы, США и Россия лидировали по объему экспорта.

В десятку лидеров стран-экспортеров вошли также:

Китай — снижение на 5,3%; 5,8% мирового рынка;

Германия — снижение на 14%; 5,6% мирового рынка;

Италия — рост на 86%; 4,3% мирового рынка;

Великобритания — снижение на 14%; 3,7% мирового рынка;

Испания — снижение на 3,3%; 2,7% мирового рынка;

Израиль — снижение на 25%; 2,4% мирового рынка;

Южная Корея — рост на 12%; 2% мирового рынка.

По данным SIPRI, падение экспорта российских вооружений стало особенно заметно в последние пять лет. В 2019 году Россия поставляла основные виды вооружений в 31 страну, в 2022-м — в 14, а в 2023-м — в 12. Наибольшая доля поставок — 68% пришлась на страны Азии и Океании, на Ближний Восток и Африку — 13 и 10%. Среди стран самыми крупными покупателями стали Индия (34%), Китай (21%) и Египет (7,5%). При этом по сравнению 2014-2018 годами продажи в эти государства упали на 34, 39 и 54% соответственно.

США, как сообщили в институте, в 2019-2023 годах поставили основные вооружения в 107 государств, что больше, чем за все предыдущие периоды. 38% было экспортировано в страны Ближнего Востока, 31% — в Азию и Океанию, 28% — в Европу. Что касается Франции, она поставила основные вооружения в 64 стран. Наибольшая доля экспорта вооружений (42%) пришлась на Азию и Океанию, 34% — Ближний Восток. Среди стран крупнейшим получателем французского оружия стала Индия, на долю которой пришлось почти 30%. Эксперты отмечают, что рост французского экспорта вооружений произошел, в основном, за счет поставок боевых самолетов в Индию, Катар и Египет.

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