SIPRI сообщил о сокращении экспорта российских вооружений вдвое
Экспорт оружия из России в 2019-2023 годы упал на 53% по сравнению с 2014-2018 годами, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В целом на долю страны приходится 11% мирового рынка
Россия впервые опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров, уступив второе место Франции (рост на 47%, доля в мировом экспорте — 11%). Первое место занимают США, которые, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом, нарастили продажи на 17% (42% мирового рынка). Согласно предыдущему отчету SIPRI о состоянии торговли вооружениями за 2018-2022 годы, США и Россия лидировали по объему экспорта.
В десятку лидеров стран-экспортеров вошли также:
- Китай — снижение на 5,3%; 5,8% мирового рынка;
- Германия — снижение на 14%; 5,6% мирового рынка;
- Италия — рост на 86%; 4,3% мирового рынка;
- Великобритания — снижение на 14%; 3,7% мирового рынка;
- Испания — снижение на 3,3%; 2,7% мирового рынка;
- Израиль — снижение на 25%; 2,4% мирового рынка;
- Южная Корея — рост на 12%; 2% мирового рынка.
По данным SIPRI, падение экспорта российских вооружений стало особенно заметно в последние пять лет. В 2019 году Россия поставляла основные виды вооружений в 31 страну, в 2022-м — в 14, а в 2023-м — в 12. Наибольшая доля поставок — 68% пришлась на страны Азии и Океании, на Ближний Восток и Африку — 13 и 10%. Среди стран самыми крупными покупателями стали Индия (34%), Китай (21%) и Египет (7,5%). При этом по сравнению 2014-2018 годами продажи в эти государства упали на 34, 39 и 54% соответственно.
США, как сообщили в институте, в 2019-2023 годах поставили основные вооружения в 107 государств, что больше, чем за все предыдущие периоды. 38% было экспортировано в страны Ближнего Востока, 31% — в Азию и Океанию, 28% — в Европу. Что касается Франции, она поставила основные вооружения в 64 стран. Наибольшая доля экспорта вооружений (42%) пришлась на Азию и Океанию, 34% — Ближний Восток. Среди стран крупнейшим получателем французского оружия стала Индия, на долю которой пришлось почти 30%. Эксперты отмечают, что рост французского экспорта вооружений произошел, в основном, за счет поставок боевых самолетов в Индию, Катар и Египет.
Материал дополняется
Сенатор-республиканец: США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину
В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге и Украине
Россияне установили рекорд по снятию наличных. Инфографика
Как выглядит новая «Мисс мира». Фото
В каких валютах страны рассчитываются с Россией. Инфографика
Вице-канцлер Германии матом призвал властей решать климатические проблемы
На поле для гольфа в Австралии ворвались сотни кенгуру. Видео
Кристину Орбакайте в последний момент убрали из концерта в Кремлевском дворце
Церемония вручения премии «Оскар» 2024: собрали все самое важное
В Москве резко сократилась площадь квартир в новостройках. Что происходит
Что поможет защитить доходы от инфляции. 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам: топ-10 банков