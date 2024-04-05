Иранский Корпус стражей исламской революции пообещал Израилю скорую кару от рук «храбрецов» за удар по консульству в Дамаске. Как к ответу Тегерана готовятся израильские власти, военные и дипломаты — в материале РБК

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Как Израиль готовится к ответному удару Ирана

На протяжении трех суток израильские власти ведут тщательную подготовку к военному ответу Ирана на удар по его консульству в Сирии, в результате которого погибли 13 человек, в том числе два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала дополнительных резервистов, в том числе операторов системы противовоздушной обороны «Железный купол», и временно отменила отпуска для военнослужащих.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Дэниел Хагари заявил о повышении боеготовности всех частей. «У нас есть самолеты, готовые и к обороне, и к атаке», — сказал он. Части ЦАХАЛ развернуты у всех границ Израиля и подготовлены к любому сценарию.

Ранее сообщалось, что в боевых действиях в секторе Газа задействованы лишь две дивизии ЦАХАЛ — 98-я и 162-я, причем не в полном составе.

Хагари подчеркнул, что командование тыла, которое занимается подготовкой гражданского населения к опасным ситуациям, не дало новых рекомендаций. «Нет необходимости покупать регенераторы, запасаться едой и снимать деньги в банкоматах», — уточнил он.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху предупредил поздним вечером 4 апреля, что Израиль даст жесткий ответ на возможную атаку Ирана или его сторонников. «Мы знаем, как защитить себя, и будем действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинил нам вред или собирался причинить его — мы ответим ему тем же», — заявил он на заседании кабинета.

Израильские ВВС нанесли удар по Дамаску вечером 1 апреля. Как утверждают иранские и сирийские власти, ракеты полностью разрушили здание консульства Ирана в арабской республике. Власти Израиля указывают, что целью авиаудара было соседнее с консульством здание, которое не обладает дипломатическим статусом. Погибли все находившиеся в консульстве люди, включая пятерых офицеров и двух генералов КСИР — командира элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммада Резу Захеди и его заместителя Мохаммада Хади Хаджи Рахими, а также члена проиранской ливанской группировки «Хезболла» Хусейна Юсефа. Смерть Захеди аналитики называют самой значимой потерей КСИР со времени гибели генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США по Ираку в 2020 году.

Издание Jerusalem Post сообщило 4 апреля о перебоях в работе навигационной системы GPS. Жители центральных районов Израиля жалуются, что навигационные приложения определяют их геолокацию как Каир или Бейрут. Издание отмечает, что ЦАХАЛ и прежде глушило GPS в северных и южных приграничных районах для «различных оперативных целей, призванных обеспечить безопасность жителей государства Израиль».

Власти Израиля частично приостановили работу своих дипломатических миссий в несскольких странах, сообщили РБК в офисе премьер-министра страны. «В связи с последними угрозами со стороны Ирана дипломатические представительства Израиля в некоторых странах приостановили свою работу, в отдельных местах была произведена частичная эвакуация персонала в целях защиты жизни и здоровья дипломатов», — пояснил советник израильского лидера Дмитрий Гендельман. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что подобные меры безопасности были приняты по меньшей мере в 28 дипломатических учреждениях Израиля.

Как может выглядеть атака на Израиль

Сразу после удара по консульству Тегеран предупредил, что сохраняет за собой право на ответные меры, но не стал уточнять, какие. 4 апреля верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал в соцсети X сообщение на иврите, в котором пообещал заставить «сионистов» раскаяться за свою «преступную агрессию». Хотя Израиль регулярно наносил удары по иранским целям на протяжении последнего полугодия, Washington Post отмечает, что Тегеран воспринял авиаудар по консульству как нападение на собственную территорию.

5 апреля командующий КСИР Хоссейн Салами пообещал, что «наши храбрецы покарают сионистский режим» и «ни один вражеский акт против нашей священной системы не останется без ответа». «Крах [Израиля] очень возможен и близок», — добавил он.

В тот же день прошли похороны погибших в Дамаске генералов Захеди и Рахими. Участники траурной процессии скандировали «Смерть Израилю!» и «Смерть Америке!», сообщает Associated Press. Похороны совпали с последней пятницей священного месяца Рамадан и отмечаемым в Иране Днем солидарности с палестинским народом (день Аль-Кудс). Бывший глава управления разведки генштаба ЦАХАЛ Амос Ядлин в беседе с Reuters предположил, что Тегеран может выбрать для ответной акции именно 5 апреля.

CNN называет наиболее вероятным сценарием атаку со стороны проиранской ливанской группировки «Хезболла», которая также пригрозила Израилю «местью и расплатой».

С 8 октября «Хезболла» и ЦАХАЛ обмениваются ракетными ударами. Из-за продолжающихся боев свои дома были вынуждены покинуть 80 тыс. израильтян и около 120 тыс. ливанцев. Глава правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что в результате израильских авиаударов южные регионы страны превратились в «опустошенные земли».

По данным Times of Israel, израильские власти еще до удара по Дамаску готовились к полноценному открытию «северного фронта» с «Хезболлой». 27 марта 36-й дивизия ЦАХАЛ, которая до января была задействована в операции в секторе Газа, провела семинар для военнслужащих из других подразделений, на котором поделилась полученным опытом и дала рекомендации по его применению в Ливане.

Какие группировки входят в проиранскую «ось сопротивления»: «Хезболла» (Ливан);

«Ансар Аллах» (Йемен);

«Исламское сопротивление в Ираке»;

«Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби», Иран);

ХАМАС и «Исламский джихад» (Палестина, последняя признана террористической и запрещена в России);

шиитское ополчение в Сирии.

Times of Israel также сообщает, что, ожидая «акции возмездия» со стороны иранских прокси в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, ЦАХАЛ также готовится к сценарию, при котором Иран впервые решится на прямой ракетный удар.

Аналогичным прогнозом с Washington Post поделились четверо американских, израильских и других западных чиновников. Они ожидают, что Иран нанесет удары по целям в Израиле, используя беспилотники и ракеты, но таким образом, чтобы не спровоцировать ЦАХАЛ на еще более жесткую реакцию. Собеседники издания предупредили о высоком риске просчетов и ошибок, способных привести к дальнейшей эскалации и без того «взрывоопасной» обстановки в регионе.

США также опасаются атак по своим военным объектам, хотя администрация Джо Байдена сообщила Тегерану, что не причастна к нападению на консульство в Дамаске и не была осведомлена о нем заблаговременно. Тем не менее иранские власти публично обвиняют США в причастности к удару, а вскоре после удара по Дамаску американская база Эт-Танф в Сирии подверглась нападению беспилотника после почти двух месяцев затишья.

Всего с 7 октября США зафиксировали около 170 нападений со стороны проиранских группировок. 28 января одна из них, «Исламское сопротивление в Ираке», при помощи беспилотника атаковала авиабазу США Tower 22 в Иордании, в результате чего погибли трое американских военных. В ответ 2 февраля ВВС США нанесли серию авиаударов по позициям проиранских группировок в Сирии и Ираке, и нападения на американские военные объекты прекратились. Командующий ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил 3 апреля, что пока не видит конкретных угроз для американских военнослужащих в регионе. «Но я обеспокоен тем, что из-за иранской риторики в отношении США может возникнуть риск для наших войск», — оговорился он.