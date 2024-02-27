Почему проиранские силы прекратили атаки на базы США на Ближнем Востоке Вопреки опасениям, американские удары по Сирии и Ираку снизили напряженность в регионе

Проиранские группировки в Сирии и Ираке в феврале почти полностью прекратили атаки на военные базы США, которые прежде исчислялись десятками. Это прямое указание Тегерана, утверждают источники The New York Times и Reuters

Фото: Mario Tama / Getty Images

Какова сейчас ситуация вокруг американских баз

За время, прошедшее после того, как США в начале февраля нанесли серию авиаударов по позициям проиранских групп в Сирии и Ираке, американские военные базы в регионе, вопреки опасениям, практически перестали подвергаться нападениям со стороны местных группировок. Как сообщили газете The New York Times представители администрации США, за прошедший месяц американские позиции в Ираке ни разу не подверглись атакам проиранских боевиков, а на объектах в Сирии было зафиксировано лишь два незначительных инцидента.

Издание отмечает, что относительное затишье свидетельствует о резкой смене стратегии Тегерана, который прежде, напротив, последовательно призывал ливанскую «Хезболлу», йеменских хуситов, «Исламское сопротивление в Ираке» и другие ориентирующиеся на него силы в регионе атаковать базы США на Ближнем Востоке, тем самым демонстрируя поддержку палестинскому движению ХАМАС в войне с Израилем. В результате, по данным Пентагона, за четыре месяца с начала конфликта в секторе Газа Вооруженные силы США на Ближнем Востоке зафиксировали по меньшей мере 170 нападений на свои объекты.

Переломным моментом американские и иранские источники издания называют американские удары 2 февраля. Тогда ВВС США поразили более чем 85 целей, применив свыше 125 высокоточных боеприпасов. В последующие недели США продолжили наносить точечные удары по позициям иранских прокси в Ираке и Сирии, в том числе с применением беспилотников. Серия авиаударов стала ответом на атаку беспилотника на американскую авиабазу Tower 22 в Иордании 28 января, в результате которой погибли трое американских военнослужащих — впервые с начала войны между Израилем и ХАМАС.

Хотя президент США Джо Байден открыто обвинил Тегеран в причастности к нападению на авиабазу, он не поддался давлению «ястребов», требовавших нанести ответные удары непосредственно по иранской территории. Вместо этого целями стали позиции негосударственных военизированных группировок, пользующихся поддержкой иранских властей.

Более того, сделанное Вашингтоном заблаговременное предупреждение о готовящихся авиаударах позволило Тегерану убрать своих военных советников с объектов в Сирии и Ираке, которые могли стать целью атак, отмечал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. Как рассказал NYT неназванный чиновник Пентагона, администрация Байдена также воздержалась от ликвидации по крайней мере одного командира проиранского ополчения, хотя имела возможность это сделать.

Численность американских контингентов на Ближнем Востоке Кувейт — 13,5 тыс.

Бахрейн — 9 тыс.

Катар — 8 тыс.

ОАЭ — 3,5 тыс.

Иордания — 2,9 тыс.

Саудовская Аравия — 2,7 тыс.

Ирак — 2,5 тыс.

Турция — 1 тыс.

Сирия — 900

Оман — несколько сотен.

Исключение в общем тренде на «умиротворение» составляет йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» (также известное как хуситы), которое продолжает совершать атаки с применением беспилотников и ракет на суда в Красном море, в том числе американские военные корабли. С 19 ноября зафиксировано по меньшей мере 60 подобных инцидентов. С середины января США нанесли свыше 30 серий ответных авиаударов по огневым позициям и инфраструктуре йеменских боевиков. Четыре миссии были осуществлены совместно с Великобританией.

Как Тегеран воздействовал на подконтрольные ему группы

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани держал на «коротком поводке» шиитские группировки, входящие в проиранскую «ось сопротивления» на Ближнем Востоке. Однако после его гибели в январе 2020 года пришедший на смену Исмаил Каани решил избрать иную тактику, предоставив группировкам относительную операционную свободу при сохранении поставок вооружений и финансирования, утверждает NYT.

Однако рост напряженности в регионе и нападение на американскую базу в Иордании 28 января вынудило Тегеран пересмотреть этот подход: иранские лидеры были обеспокоены тем, что представляемая ополченцам автономия начала давать обратный эффект и могла втянуть их страну в войну с США. Как сообщают иранские источники газеты, связанные с КСИР, в конце января Каани провел серию срочных совещаний с военными стратегами, командирами КСИР и военачальниками шиитских группировок, призванных предотвратить военный конфликт с США.

Какие группировки входят в проиранскую «ось сопротивления» «Хезболла» (Ливан);

«Ансар Аллах» (Йемен);

«Исламское сопротивление в Ираке»;

«Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби», Иран);

ХАМАС и «Исламский джихад» (Палестина, последняя признана террористической и запрещена в России);

шиитские группировки в Сирии.

На одной из таких встреч, которая прошла в аэропорту Багдада 29 января, Каани убеждал представителей проиранских ополчений и военизированных движений, входящих в «Исламское сопротивление в Ираке», прекратить нападения на американские военные базы, чтобы предотвратить ликвидацию руководства группировок, уничтожение их ключевой инфраструктуры и даже прямого ответного удара по Ирану, сообщал Reuters.

Первоначально две группировки — «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба» и «Катаиб Хезболла», которую США обвинили в атаке на Tower 22, — не согласились с требованиями Каани, пишет NYT. В ситуацию пришлось вмешаться влиятельным иранским священнослужителям и политикам, в том числе премьер-министру страны Мухаммеду Шиа ас-Судани, и уже на следующий день «Катаиб Хезболла» заявила о приостановке операций против американских военных, чтобы «не опозорить» правительство Ирака.

«Без прямого вмешательства Каани было бы невозможно убедить «Катаиб Хезболла» прекратить свои военные операции для деэскалации напряженности», — заявил Reuters высокопоставленный командир одной из присутствовавших на встрече группировок.

Согласно новой стратегии Каани, группировки в Ираке должны полностью прекратить нападения на объекты в США, включая их посольство в Багдаде, тогда как сирийским повстанцам приказано снизить интенсивность атак и всячески избегать любых жертв с американской стороны. Группировкам, действующим в Йемене и Ливане, позволено работать в «прежнем темпе», пишет NYT.

При этом в случае наступления израильской армии на Рафах, населенный пункт на самом юге сектора Газа, где сосредоточено более половины жителей всего эксклава, ливанская «Хезболла» и хуситы планируют усилить интенсивность атак на Израиль.

Почему Иран заинтересован в снижении напряженности

Иранские военачальники и дипломаты продолжают поездки по региону, нацеленные на предотвращение нового витка эскалации, сообщает The Washington Post. Тегеран непублично призвал ливанскую «Хезболлу» к сдержанности, чтобы не «дать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху повод для развязывания более масштабной войны в Ливане или где-либо еще».

Иранские эмиссары аргументировали свою позицию тем, что «оси сопротивления» удалось привлечь внимание мировой общественности к израильско-палестинскому конфликту и воспрепятствовать нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива. Однако неосторожные провокации и потенциальное втягивание Ливана в войну могут перечеркнуть все достижения.

Еще одной причиной затишья могут быть переговоры о потенциальном выводе войск США из Сирии и Ирака, сказал РБК научный сотрудник Ланкастерского университета Гай Бертон. «Не нападая на американцев, местные военизированные группировки и их иранское руководство надеются подтолкнуть США к ускорению процесса вывода войск», — пояснил он. Эксперт также не исключил, что США могли пригрозить Ирану, что следующие удары возмездия будут нанесены по его собственной территории.

При этом то, что американские базы в настоящий момент не подвергаются атакам, вовсе не значит, что отдельные более воинственно настроенные группировки в Ираке и Сирии их не готовят, предупредил Бертон. По его мнению, к дестабилизации ситуации также могут привести как продолжающиеся атаки хуситов в Красном море, так и потенциальное перемирие в секторе Газа, которым ХАМАС может воспользоваться для планирования новых ударов, в том числе, возможно, при поддержке Ирана.

Наконец, все большее влияние на процесс принятия решений в США и ближневосточных странах будет оказывать набирающая обороты американская президентская гонка. «Так что я считаю маловероятным, что нынешнее положение дел сохранится», — резюмировал Бертон.