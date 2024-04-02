Как Иран может ответить на израильский удар по консульству в Сирии В результате атаки погибли два генерала и пять офицеров Корпуса стражей исламской революции

Израильские военные нанесли удар по иранскому консульству в Дамаске, в результате погибли пять офицеров и два генерала КСИР. Чем ответит Тегеран и приблизился ли регион к новой большой войне — разбирался РБК

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Что известно об ударе по Дамаску

1 апреля примерно в 17:00 мск Израиль с воздуха атаковал консульство Ирана в сирийской столице. Как позднее сообщило иранское информационное агентство Tasnim, в результате погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Как отмечает издание, оба они были ветеранами ирано-иракской войны и работали в Сирии военными советниками. Захеди командовал элитными силами КСИР «Аль-Кудс» в Сирии, а Рахими был его заместителем. Высокопоставленный израильский чиновник заявил Reuters на условиях анонимности, что они «стояли за многими нападениями на израильские и американские объекты и планировали новые атаки».

Также сообщалось о гибели шести мирных жителей в результате удара по консульству; оно было полностью разрушено. По данным Associated Press, погиб член проиранской ливанской группировки «Хезболла» Хусейн Юсеф, ранения получили два охранника комплекса. На двух верхних этажах здания располагалась резиденция посла Ирана. Сам он не пострадал, но заявил, что среди погибших есть дипломаты. 2 апреля экстренные службы еще продолжали поисково-спасательные работы.

Израиль, как правило, никак не комментирует свои операции против Ирана или Сирии. В этот раз представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) лишь напомнили об ударе беспилотника по базе ВМС Израиля в Эйлате. Ответственность за нападение взяло объединение шиитских группировок «Исламское сопротивление в Ираке», однако израильские военные заявили, что использованный при атаке дрон был изготовлен в Иране, а сама атака была осуществлена по указанию Тегерана.

The New York Times сообщила со ссылкой на четырех неназванных израильских чиновников, что за ударом 1 апреля стояла ЦАХАЛ. Cобеседники издания отрицают, что у разрушенного здания был дипломатический статус.

Более того, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил 2 апреля, что Израиль будет «действовать везде, каждый день, чтобы предотвратить наращивание сил наших врагов». Таким образом он, видимо, намекал на удар по Дамаску, отмечает Times of Israel. «Мы ведем войну на несколько фронтов, как в нападении, так и в обороне. Мы видим подтверждения тому каждый день, в том числе и в последние дни», — сказал Галлант на заседании комитета кнессета по иностранным делам и обороне.

Чем уникален удар по иранскому консульству

Израиль регулярно наносит удары по иранским объектам в Сирии. В конце декабря 2023 года в результате авиаудара по пригороду Дамаска был убит высокопоставленный офицер КСИР, генерал Сейед Рази Мусави. В конце января ВВС Израиля выпустили ракеты по зданию в сирийской столице, которое использовал КСИР, были убиты по меньшей мере пятеро иранских военных советников.

На минувшей неделе также была нанесена серия авиаударов по сирийской провинции Дайр-эз-Заур, в результате которой погибли не меньше 15 человек, включая иранского военного советника и сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). США заявили о непричастности к случившемуся, Израиль хранил молчание. Через несколько дней с воздуха также была атакована провинция Алеппо; погибли, по разным данным, от 38 до 42 мирных жителей и военных, включая пятерых членов «Хезболлы». Financial Times отмечает, что это стало самым смертоносным ударом по сирийской территории с начала войны между Израилем и ХАМАС. Израиль не стал опровергать или подтверждать свою причастность к авиаударам.

Авиаудар по Дамаску 1 апреля открыл новую страницу в истории противостояния между Израилем и Ираном, считают опрошенные РБК эксперты. Научный сотрудник Ланкастерского университета Гай Бертон пояснил, что целью оказался высокопоставленный командир КСИР в Сирии и Ливане. Издание Times of Israel называет смерть Захеди самой значимой потерей для КСИР со времени гибели генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США по Ираку в 2020 году.

Специалисты также обращают отдельное внимание, что прежде ЦАХАЛ воздерживалась от ударов по дипломатическим миссиям. «Нанесение удара по дипломатическому объекту — это, конечно же, чувствительная история для всего мира, и поэтому в защиту иранских интересов, по крайней мере, риторически, высказались и некоторые страны мира», — пояснил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин.

Реакция международного сообщества на атаку по Дамаску Глава МИД Сирии Фейсал Микдад назвал случившееся «гнусной террористической атакой», которая привела к гибели невинных людей.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар также раскритиковали авиаудар по иранской дипмиссии. Лига арабских государств выпустила заявление, в котором обвинила Израиль в попытке «расширить масштабы войны [с ХАМАС] до общерегионального уровня и ввергнуть регион в хаос».

В МИД России заявили о недопустимости нападений на дипломатические объекты, указав на их неприкосновенность в рамках соответствующих Венских конвенций. «Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены», — говорится в заявлении ведомства. Москва также запросила заседание Совета Безопасности ООН.

МИД Китая также осудил нападение на иранское консульство и призвал к поддержанию безопасности дипломатических учреждений и уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии;

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Вашингтон сообщил Ирану о непричастности к авиаудару и не знал о нем.

Как может ответить Иран

Тегеран пригрозил Израилю последствиями сразу же после случившегося. Посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари пообещал ответить «с таким же размахом и жесткостью», а глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в «утрате душевного равновесия» из-за военных неудач в секторе Газа.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил 2 апреля, что Израиль «будет наказан руками наших храбрых людей». «Мы заставим его пожалеть об этом преступлении и о других, которые он совершил [ранее]», — заявил он. «Местью и расплатой» пригрозила и проиранская «Хезболла».

Иранское внешнеполитическое ведомство вызвало сотрудника швейцарского посольства, выступающего в качестве представителя интересов США, и указало ему на ответственность американского правительства за инцидент. «Правительству США как стороннику израильского режима было направлено важное сообщение. США должны быть привлечены к ответственности», — заявил Абдоллахиян (цитата по ТАСС).

Тегеран точно не оставит гибель своих генералов без ответа, согласны опрошенные РБК эксперты. Как именно он будет выглядеть, судить сложно, поскольку иранские власти намеренно не стали раскрывать все карты в своих официальных высказываниях, отмечает Бертон.

«Иран вполне может воспользоваться своими союзниками в регионе, такими как ХАМАС, «Хезболла» и хуситы, побудив из нарастить интенсивность и масштаб своих атак на Израиль через границу Ливана и по судам в Красном море», — предположил эксперт. По его мнению, прямой ракетный удар по территории Израиля также не исключен, но маловероятен, поскольку может привести к нежелательной и неконтролируемой эскалации.

Тегеран может также подтолкнуть своих сторонников в Сирии и Ираке к новым атакам по американским военным объектам в этих странах, поскольку иранское руководство рассматривает США и Израиль «как нечто взаимозаменяемое», предположил Бертон. Правительство США также опасается дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, отмечает The New York Times. Вскоре после авиаудара по иранскому консульству беспилотник атаковал американский военный объект в Сирии — никто не пострадал, но последняя такая атака была почти два месяца назад.

Смагин напоминает, что прежние удары Израиля по иранским объектам в Сирии фактически оставались без какого-либо значимого ответа в силу его более скромных возможностей Ирана. Таким образом, наиболее логичным путем для иранских властей будет пойти по привычному пути и продолжить оказывать поддержку ХАМАС и «Хезболле» в их противостоянии с Израилем.

«Но в принципе поддержка этих организаций в любом случае продолжилась бы со стороны Ирана, неважно, был бы удар по дипмиссии или нет, — отметил он. — Так что сейчас я бы все-таки ожидал, помимо этого, какой-то новый уровень или изобретательность со стороны Ирана».

Тегеран вряд ли захочет переходить «красную линию», за которой последует прямой ответ США или Израиля по иранской территории или даже прямая война между двумя ближневосточными государствами. Иранские власти откалибруют ответ таким образом, чтобы не нанести критически значимого урона Израилю, но использовать эту акцию в политической риторике, предположил Смагин.