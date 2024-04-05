Белый дом выразил обеспокоенность из-за угрозы войны Израиля и Ирана

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США «обеспокоены» из-за угрозы полномасштабной войны Израиля и Ирана после удара по консульству в Сирии, сообщил CNN координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Newsweek.

«Мы все воспринимаем это очень, очень серьезно. Никто не хочет эскалации этого конфликта», — сказал Кирби.

Авиаудар Израиля по консульству Ирана в Сирии был нанесен около 17:00 мск 1 апреля. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри.

Официальные власти Израиля не стали подтверждать или опровергать свою причастность к атаке, однако сразу несколько израильских чиновников на условиях анонимности сообщили The New York Times, что удар был нанесен Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Россия раскритиковала авиаудар Израиля по Дамаску, указав на неприкосновенность дипмиссий в соответствии с международными конвенциями. Москва также инициировала заседание Совета Безопасности ООН в ночь со 2 на 3 апреля.

Заместитель постпреда США при всемирной организации Роберт Вуд заявил, что «любое подтвержденное нападение на объект, который на самом деле является дипломатическим объектом, будет вызывать озабоченность Соединенных Штатов».