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Израиль частично приостановил работу посольств из-за угроз Ирана

Офис Нетаньяху заявил о приостановке работы ряда посольств из-за угроз Ирана
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Эксклюзивы РБК
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Израильские власти ведут подготовку к ожидаемому ответу Тегерана на авиаудар по консульству в Сирии, в результате которого погибли два генерала КСИР. Правительство Израиля также частично эвакуировало своих дипломатов в ряде стран
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Израиль частично приостановил работу своих дипломатических представительств в ряде стран в связи с недавними угрозами со стороны Ирана, сообщил РБК советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«В отдельных местах была произведена частичная эвакуация персонала в целях защиты жизни и здоровья дипломатов», — заявил Гендельман. При этом ни в офисе премьер-министра, ни в МИД Израиля не стали уточнять, о каких именно странах идет речь.

Ранее о закрытии части израильских дипломатических учреждений сообщили местные издания Bhol и Ynet. По данным СМИ, в ряде государств израильских дипломатов попросили не приходить на рабочие места. Телеканал Sky News Arabia уточнял, что подобные меры были приняты в отношении по меньшей мере 28 посольств и других дипмиссий Израиля.

Вечером 1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Дамаску. Иранские и сирийские власти заявили, что целью израильских ВВС было консульство Ирана в арабской республике. Израильские власти, в свою очередь, утверждают, что уничтоженное здание не обладало дипломатическим статусом.

Как Иран может ответить на израильский удар по консульству в Сирии
Политика
Фото:Firas Makdesi / Reuters

Сообщалось, что в результате удара погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тегеран оставил за собой право на ответные меры. На фоне возможной иранской атаки ЦАХАЛ приняла решение о дополнительной мобилизации резервистов, включая операторов систем противовоздушной обороны «Железный купол». Кроме того, командование ЦАХАЛ отменило отпуска для военных.

Вашингтон также выразил обеспокоенность в связи с угрозой полномасштабной войны между Ираном и Израилем. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ни одна из сторон не заинтересована в дальнейшем росте эскалации. Американские, израильские и западные чиновники рассказали Washington Post, что ожидают, что Иран ответит ударами дронов или ракет по израильским целям.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль сектор Газа палестино-израильский конфликт
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