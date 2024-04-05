Шмыгаль пообещал Украине более мягкий режим мобилизации
Украинские власти полагают, что сейчас стране не нужно 500 тыс. новобранцев, поэтому режим мобилизации будет гораздо более мягким, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью национальной телерадиовещательной компании Эстонии ERR. В декабре о просьбе Генштаба и главкома ВСУ (тогда им был Валерий Залужный) мобилизовать 450–500 тыс. человек сообщил президент Украины. Владимир Зеленский подсчитал, что на проведение мобилизации в таких объемах понадобится 500 млрд гривен (около $12,7 млрд).
Шмыгаль считает, что в 2024 году страна выполнит все мобилизационные задачи. Он отметил, что на Украине есть несколько новых бригад, которые укомплектованы личным составом, но пока не имеют оборудования, военной техники и боеприпасов, которые Киев ждет от западных партнеров.
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Премьер Украины в марте заявил, что республике будет достаточно мобилизовать меньше 500 тыс. человек. По информации Bloomberg, Зеленский настороженно относится к первоначальному запросу о призыве до полумиллиона человек.
2 апреля Зеленский подписал пакет поправок, которые ужесточили режим мобилизации. Одной из них стало снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Второе нововведение предполагает создание электронного кабинета призывника, однако в Минобороны Украины не ответили на вопрос, будут ли приходить повестки в этот кабинет. Третье ужесточение — отмена категории ограниченно годных. То есть остались только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе. Ограниченно годные должны в течение девяти месяцев пройти новую медкомиссию.
В марте глава военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию. Бывший руководитель ЦРУ США (в 2011–2012 годах) Дэвид Петреус заявил, что республике нужно расширить мобилизацию.
Financial Times написала со ссылкой на Минобороны Украины, что новая мобилизация должна вернуть домой 330 тыс. военнослужащих, которые измотаны боевыми действиями.
Российские власти заявляют о больших потерях ВСУ. Президент России Владимир Путин сказал в октябре, что украинское контрнаступление не принесло результатов и что у украинских вооруженных сил «есть только огромные потери».
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