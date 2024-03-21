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Военная операция на Украине ,  
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В НАТО заявили о необходимости мобилизации на Украине

Глава военного комитета НАТО призвал Украину к дополнительной мобилизации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Украина нуждается не только в боеприпасах и оружии, но и в людях, поэтому необходимо провести дополнительную мобилизацию, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр на Форуме по безопасности в Киеве.

«Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», — сказал Бауэр (цитата по изданию «Страна»).

Представитель НАТО отметил, что понимает, как «непросто убедить людей», но видит, что по этому поводу есть изменения.

Премьер Украины допустил, что Киев мобилизует менее 500 тыс. человек
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В декабре президент Украины Владимир Зеленский рассказал о просьбе военного руководства мобилизовать 450–500 тыс. человек.

В феврале Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает мобилизацию. Среди изменений — призыв через электронные повестки и снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет. О том, что Киеву крайне необходимо расширить мобилизацию и изменить правила ротации военнослужащих, говорил бывший руководитель ЦРУ (в 2011–2012 годах) Дэвид Петреус.

20 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву будет достаточно мобилизовать менее 500 тыс. человек. Оценка показала, что такой масштаб не нужен, принимая во внимание ротации военнослужащих и поступающее от Запада вооружение, объяснил он.

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