В НАТО заявили о необходимости мобилизации на Украине
Украина нуждается не только в боеприпасах и оружии, но и в людях, поэтому необходимо провести дополнительную мобилизацию, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр на Форуме по безопасности в Киеве.
«Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию», — сказал Бауэр (цитата по изданию «Страна»).
Представитель НАТО отметил, что понимает, как «непросто убедить людей», но видит, что по этому поводу есть изменения.
В декабре президент Украины Владимир Зеленский рассказал о просьбе военного руководства мобилизовать 450–500 тыс. человек.
В феврале Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает мобилизацию. Среди изменений — призыв через электронные повестки и снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет. О том, что Киеву крайне необходимо расширить мобилизацию и изменить правила ротации военнослужащих, говорил бывший руководитель ЦРУ (в 2011–2012 годах) Дэвид Петреус.
20 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Киеву будет достаточно мобилизовать менее 500 тыс. человек. Оценка показала, что такой масштаб не нужен, принимая во внимание ротации военнослужащих и поступающее от Запада вооружение, объяснил он.
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