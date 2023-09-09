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Военная операция на Украине ,  
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Шмыгаль оценил объем западной помощи Украине в $30 млрд

Шмыгаль: с начала года страны Запада оказали Украине помощь на $30 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине

С начала года страны Запада предоставили Украине помощь на сумму в $30 млрд. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на экономическом форуме в Киеве.

«За восемь с половиной месяцев этого года Украина получила $30 млрд от международных партнеров. Кроме того, есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами G7», — приводятся слова премьера на сайте правительства Украины.

Ущерб, нанесенный Украине в ходе военных действий, премьер оценил в $411 млрд. «Мы должны восстановить все по принципу build back better [«строить лучше, чем было»], реализовывать крупные бизнес-проекты, проекты государственно-частного партнерства. И мы работаем над этим, готовим наше государство к восстановлению», — заявил Шмыгаль.

Он сообщил, что украинские власти уже направили 60 млрд грн ($1,6 млрд) на быстрое восстановление страны, в том числе на разминирование, обеспечение граждан жильем, восстановление и защиту критической инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что «за разрушения должна заплатить Россия».

В конце августа советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на встрече с европейскими коллегами заявил, что российские активы в юрисдикциях США, Франции, Германии, Италии и Британии останутся заморожены, пока Москва «не оплатит причиненный Украине ущерб». По данным Центробанка России, совокупный объем заблокированных из-за санкций активов, которые принадлежат российским юридическим и физическим лицам, на конец ноября 2022 года составлял 5,7 трлн руб. В мае 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценивала общий объем активов, которые удалось вернуть российским инвесторам в результате контрсанкционных мер, в 3 трлн руб.

7 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон передаст Киеву активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов. Госдепартамент США сообщил, что речь идет об активах на почти $5,5 млн. Кому конкретно они принадлежали, не уточняется. В феврале генеральный прокурор США Меррик Гарланд санкционировал передачу Украине $5,4 млн, изъятых у основателя канала «Царьград» Константина Малофеева.

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Кремль называл незаконными все случаи блокировок, ареста или удержания государственной либо частной собственности за рубежом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дальнейшие шаги с активами России приведут к судебным разбирательствам, поскольку они являются «юридическим нонсенсом».

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Денис Шмыгаль Запад помощь
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