Sky News Arabia сообщило о закрытии 28 посольств Израиля

Sky Arabia: Израиль закрыл посольства в 28 странах после угрозы ответа Ирана

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Министерство иностранных дел Израиля приняло решение закрыть диппредставительства в 28 странах после угрозы Ирана ответом на его удар по консульству в Дамаске, сообщило Sky News Arabia.

О закрытии нескольких посольств пишет израильский портал Bhol со ссылкой на источник. Собеседник портала сообщил, что дипломатов некоторых посольств попросили не приходить на свои рабочие места. Об этом также пишет Ynet.

Решение принято после удара Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске.

При этом в Министерстве иностранных дел страны заявили, что не занимаются вопросом безопасности диппредставительств, сообщает портал Srugim. «РИА Новости» представитель израильского МИДа опроверг информацию о закрытии посольств.

1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Погибли трое иранцев, в том числе высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Захеди — генерал, который командовал силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль «будет наказан руками наших храбрых людей».

В Министерстве иностранных дел Ирана атаку назвали нарушением международных конвенций и отметили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные меры в адрес Израиля.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что ответственность за авиаудар также лежит на США. Ведомство через сотрудника посольства Швейцарии направило американскому правительству как «стороннику израильского режима» «важное сообщение».