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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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КСИР заявил о гибели двух генералов при ударе Израиля по Дамаску

КСИР заявил о гибели двух генералов при ударе Израиля по консульству в Дамаске
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
При ударе по консульству Ирана в Дамаске погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции. Смерть одного из них — Мохаммада Резы Захеди — стала самой значимой потерей для КСИР со времени гибели Касема Сулеймани
Фото: Firas Makdesi / Reuters
Фото: Firas Makdesi / Reuters

В результате авиаудара по консульству Ирана в Дамаске погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, сообщает агентство Tasnim. Ранее было известно о гибели Захеди.

Генералы были ветеранами «священной обороны» (так Тегеран называет ирано-иракскую войну 1980–1988 годов) и старшими военными советниками Ирана в Сирии, пишет Tasnim. Кроме них в ходе атаки погибли еще пятеро офицеров КСИР.

Захеди командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс», он отвечал за их действия в Сирии и Ливане, а также за связи с ливанской «Хезболлой», Рахими был его заместителем, пишет Times of Israel; по данным газеты, Захеди курировал террористические операции, направленные против Израиля. Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году.

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Фото:Firas Makdesi / Reuters

Авиаудар по консульству был нанесен около 17:00 мск 1 апреля. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри. Сирия и Иран возложили ответственность за атаку на Израиль; в иранском МИДе назвали удар нарушением международных конвенций и заявили, что страна оставляет за собой право на ответные меры и «примет решение о том, как наказать агрессора».

Израиль не комментировал произошедшее. Однако, как пишет Times of Israel, власти признают, что за последнее десятилетие ЦАХАЛ провела сотни операций против поддерживаемых Ираном группировок, которые пытаются «закрепиться» в Сирии. Израильские военные заявляют, что атаки нацелены на то, чтобы сорвать поставки предназначенного им оружия.

МИД России осудил удар по консульству в Дамаске и заявил, что «подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Корпус стражей исламской революции Иран Израиль Дамаск Сирия
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