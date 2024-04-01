Иран оставил за собой право «наказать» Израиль за гибель генерала КСИР

Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате погиб генерал КСИР. Тегеран заявил, что оставляет за собой право на контрмеры и наказание «агрессора»

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Иран осуждает удар Израиля по консульству Исламской Республики в Сирии, заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

По его словам, атака стала «грубым нарушением Венской конвенции о дипломатическим сношениях» 1961 года, он потребовал осуждения удара со стороны международного сообщества и ООН и принятия мер против Израиля.

«Иран оставляет за собой право принять контрмеры против нападения и примет решение о том, как наказать агрессора», — сказано в сообщении МИДа.

Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске около 17:00 мск 1 апреля. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри. В их числе, по данным иранского телеканала Al-Alam и агентства Reuters, был высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди — это бригадный генерал, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. По информации Al-Alam, посол Ирана и его семья не пострадали, число жертв атаки точно неизвестно, от пяти до семи человек, среди них трое иранцев (вместе с генералом).

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность после атаки и осудил ее.

С момента начала войны Израиля и ХАМАС, который пользуется поддержкой Ирана, еврейское государство не раз наносило удары по Сирии. В результате некоторых из них были убиты несколько военных советников КСИР в Сирии. Сообщалось как минимум об одном погибшем в декабре (это был генерал Сейед Рази Мусави) и четырех — в январе.