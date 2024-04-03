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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Власти Израиля дополнительно призовут резервистов для частей ПВО

В силы ПВО израильской армии дополнительно призовут резервистов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Hannah McKay / Reuters
Фото: Hannah McKay / Reuters

Армия освобождения Израиля (ЦАХАЛ) дополнительно призовет резервистов в части противовоздушной обороны, сообщает The Times of Israel со ссылкой на военных.

Как уточняет издание, этот шаг последовал после угроз Ирана отреагировать на предполагаемое убийство Израилем генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммада Резы Захеди. Он погиб в результате авиаудара по консульству Ирана в Дамаске.

Как уточняет телеканал «12», Израиль пришел в состояние повышенной готовности из-за потенциального ответа Ирана на удар в Сирии. По мнению израильских властей, атака может потребовать более серьезной реакции ЦАХАЛ.

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Фото:Firas Makdesi / Reuters

Пограничные обстрелы между Сирией и Израилем происходят в основном в районе Голанских высот, которые до 1967 года были частью Сирии. В июне того года в ходе Шестидневной войны Израиль аннексировал две трети территории.

В 1981 году израильский парламент принял закон, который юридически включил Голаны в состав государства. Совбез ООН признал случившееся незаконной аннексией.

В конце марта Израиль нанес удар по окрестностям сирийской столицы, в результате два человека получили ранения. Израильские силы регулярно наносят удары по Сирии. Власти Сирии поддержали действия палестинской группировки ХАМАС, боевики которой в октябре 2023 года напали на Израиль. Сейчас ЦАХАЛ ведет против движения войну в секторе Газа. На войну с ХАМАС Израиль мобилизовал 300 тыс. резервистов.

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Теги
Израиль ЦАХАЛ ПВО резервисты Иран Сирия
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