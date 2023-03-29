Кремль ответил на опасения Киева в компромиссе из-за Артемовска

Артёмовск (Бахмут) (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Киев сам определяет собственные приоритеты, а Россия продолжает военную операцию на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления украинского лидера Владимира Зеленского об опасениях в случае поражения ВСУ в Артемовске (Бахмуте).

«Киевские режим сам расставляет свои приоритеты. СВО [специальная военная операция] продолжается. Идут ожесточенные бои за Артемовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов», — сказал Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Зеленский ранее заявил, что в случае утраты ВСУ контроля над Артемовском, Киев столкнется с международным и внутриполитическим давлением. «Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними [Россией]», — считает украинский президент.

В России, считает Песков, наблюдается «абсолютная консолидация» российского общества вокруг президента и его политики. «Мы видим, что доминирует уверенность, что все цели будут достигнуты», — сказал он.

По словам Пескова, цели России могут достигаться различными путями — политико-дипломатическими или военными, «Для России главное, чтобы были выполнены ее цели — была обеспечена безопасность новых российских регионов и безопасность России», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о потенциальной длительности конфликта, Песков ответил: «Если вы имеете в виду войну в широком контексте … это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе и единение вокруг президента».

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