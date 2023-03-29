Кремль ответил на опасения Киева в компромиссе из-за Артемовска

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 82,78 (+0,48) Инвестиции, 28 мар, 16:05 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 76,59 (+0,03) Инвестиции, 28 мар, 16:05
Кремль сравнил опасность развития ИИ с превращением лекарства в яд Политика, 13:11
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 13:10
Майгуров допустил увольнение биатлонистов из силовых структур из-за МОК Спорт, 13:09
Белозеров рассказал о желании Европы «максимизировать давление» на Россию Политика, 13:09
В Кремле отреагировали на рекомендации МОК по допуску россиян Спорт, 13:06
Кремль ответил на опасения Киева в компромиссе из-за Артемовска Политика, 13:00
Доля деловых поездок за границу в 2022 году выросла до 11% Общество, 12:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Решение суда по продаже Forbes вновь обжалуют Технологии и медиа, 12:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:56
Кремль оставил на усмотрение Пекина полезность встречи Си с Зеленским Политика, 12:54
Новые выпуски шоу «Что было дальше?» начнут выходить с 1 апреля на VK Вид Life, 12:53
Прокурор запросил пожизненный срок для напавшего на гимназию в Казани Общество, 12:52
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 12:45
Как и почему американские чиновники вытесняют криптобиржу Binance из США Pro, 12:44
Политика ,  
0 

Кремль ответил на опасения Киева в компромиссе из-за Артемовска

Артёмовск (Бахмут)
Артёмовск (Бахмут) (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

Киев сам определяет собственные приоритеты, а Россия продолжает военную операцию на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления украинского лидера Владимира Зеленского об опасениях в случае поражения ВСУ в Артемовске (Бахмуте).

«Киевские режим сам расставляет свои приоритеты. СВО [специальная военная операция] продолжается. Идут ожесточенные бои за Артемовск. Наши проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов», — сказал Песков журналистам, передает корреспондент РБК. 

Зеленский ранее заявил, что в случае утраты ВСУ контроля над Артемовском, Киев столкнется с международным и внутриполитическим давлением. «Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними [Россией]», — считает украинский президент.

В России, считает Песков, наблюдается «абсолютная консолидация» российского общества вокруг президента и его политики. «Мы видим, что доминирует уверенность, что все цели будут достигнуты», — сказал он.

По словам Пескова, цели России могут достигаться различными путями — политико-дипломатическими или военными, «Для России главное, чтобы были выполнены ее цели — была обеспечена безопасность новых российских регионов и безопасность России», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о потенциальной длительности конфликта, Песков ответил: «Если вы имеете в виду войну в широком контексте … это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе и единение вокруг президента».

Материал дополняется. 

Читайте на РБК Pro
От создания McAfee до смерти в тюрьме: история «миллионера-антивируса»
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет
Как работать за компьютером, чтобы не болели глаза и шея
Купил 500 компаний, заработал $2 млрд: как шел к успеху Марк Леонард
Авторы
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter