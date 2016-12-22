В Москве назвали цели штаба по борьбе с украинским «пиратством»

Штаб по борьбе с «пиратством» Украины будет совместно с пограничным управлением ФСБ защищать российских рыбаков в Азовском море. Для промысловых команд будут организованы инструктажи на случай попытки захвата судна

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Основной целью оперативного штаба по борьбе с «пиратством со стороны Украины» станет обеспечение безопасности российских рыбаков и пресечение противоправных действий украинских пограничников. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Росрыболовства, поступившем в распоряжение РБК.

В документе прописаны три цели оперативного штаба — обеспечение безопасности российских рыбаков в Азовском море, предупреждение и пресечение посягательств со стороны Украины на права и свободы российских рыбопромышленников и обмен информацией о промысловой деятельности россиян при вылове биологических ресурсов на Азове.

В документе не указывается, каким именно образом Росрыболовство намерено пресекать действия украинских пограничников. Как отметили в ведомстве, в рамках сотрудничества с ФСБ в Азовском море на дежурстве будет находиться пограничное судно. В документе указан и порядок действий рыбаков на случай попытки захвата.

«В случае чрезвычайной ситуации рыбакам нужно выйти на связь на определенной частоте — дополнительно доведена информация о частотах и позывных кораблей пограничной службы, осуществляющих дежурство в Азовском море», — говорится в сообщении. Также штаб будет проводить инструктажи о действиях в случае угрозы.

О создании оперативного штаба по борьбе с «пиратством» было объявлено 5 апреля. Причиной стал захват украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» 25 марта. Украинские пограничники решили, что траулер, приписанный к Крыму, который Киев считает временно оккупированной территорией, нарушил правила пересечения госграницы в связи с заходом в крымские порты. 30 марта судно, находящееся в Бердянске, было арестовано по решению суда.

Экипаж судна, десять человек, в числе которых были российские граждане, обвинили в «нарушении порядка выезда со временно оккупированной территории». У них были отобраны паспорта, а против капитана было возбуждено уголовное дело. В Киеве заявили, что ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В ответ в России завели уголовное дело против украинских пограничников по статье об угоне водного транспорта. МИД России потребовал от Киева вернуть захваченное судно законным владельцам. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами. Временный поверенный в делах Украины в России был вызван в МИД для вручения ноты протеста.