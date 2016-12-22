Капитана траулера «Норд» обвинили в нарушении пограничных правил

Украинская Генпрокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого судна «Норд», задержанного Азовском море, в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«31 марта 2018 гражданину Украины, капитану судна «Норд» объявлено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что все 10 человек, находившихся на судне, — россияне с паспортами, выданными в Крыму.

Ранее 2 апреля пресс-служба рыбколхоза, к которому приписан «Норд», сообщила, что к экипажу траулера не допускают российского консула.

Судно «Норд», принадлежащее Керченскому рыбколхозу имени 1 мая, было задержано 25 марта. Украинские пограничники остановили судно для проверки и установили, что оно приписано к Крыму, который украинская сторона считает оккупированным. В отношении команды «Норда» составили протоколы о нарушении правил выезда из региона, в отношении капитана в СБУ направили уведомление по ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства). 30 марта судно арестовали.