У моряков арестованного на Украине траулера «Норд» отобрали паспорта

У всех моряков судна «Норд» из Керчи, находящегося под арестом в украинском порту Бердянск, отобрали российские паспорта, сообщила РБК пресс-секретарь владельца судна — Керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева.



«Органы даже устанавливали личности моряков, несмотря на то, что у них были российские паспорта. У всех 10 моряков паспорта отобрали», — сказала Шевелева. По ее словам, представитель рыбколхоза созванивался с МИД России. «Они говорят, что вырабатывают позицию», — отметила она.

Шевелева добавила, что капитану и матросу из-за ухудшения самочувствия вызывали скорую, но помощь была оказана минимальная. «У капитана было давление, а у одного из матросов поясничные боли. Один человек вообще 1956 года, благо адвокаты обеспечивают едой и приносят лекарства», — рассказала Шевелева.По ее словам, судно присоединили к береговому электроснабжению, но подключение с портом отказываются оформлять документально, «хотя механизмы есть». «Говорят: «Экономно расходуйте энергию», — отметила Шевелева.

Судно «Норд» было задержано 25 марта. Украинские пограничники остановили его для проверки и установили, что оно приписано к Крыму, который украинская сторона считает оккупированным. 30 марта судно арестовали. 2 апреля украинская Генпрокуратура обвинила капитана «Норда» в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты.