Орбан призвал парламент Венгрии одобрить вступление Швеции в НАТО

Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / dpa / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к парламенту страны с призывом ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает Reuters.

«Я прошу моих коллег-законодателей одобрить документ о вступлении Швеции в НАТО на сегодняшнем голосовании», — сказал Орбан. Он подчеркнул, что присоединение Швеции к альянсу укрепит безопасность Венгрии.

Ожидается, что венгерский парламент одобрит заявку, в частности, после того как страну посетил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет Reuters. В ходе его визита две страны подписали соглашение о покупке четырех шведских истребителей Saab JAS Gripen. Орбан на встрече с Кристерссоном сказал, что Швеции удалось «восстановить доверие».

Швеция подала заявку на присоединение к НАТО весной 2022 года вместе с Финляндией. Против вступления стран в альянс выступали Турция и Венгрия.

Анкара требовала признания «Рабочей партии Курдистана» (РПК) террористической организацией в Швеции и выдачи ее членов. В Будапеште отмечали, что правительства скандинавских стран «не раз стремились нанести удар по Венгрии», оказывая давление на правительство и поддерживая оппозицию.

В апреле 2023 года Финляндия стала членом альянса. Присоединению Швеции продолжила препятствовать Турция, но 23 января Анкара все же ратифицировала заявку. На следующий день Орбан в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что венгерское правительство поддерживает вступление Швеции.