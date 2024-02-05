В Венгрии сорвалось заседание парламента по заявке Швеции в НАТО

Голосование по ратификации заявки Швеции в НАТО в парламенте Венгрии сорвалось из-за отсутствия кворума — правящая коалиция бойкотировала внеочередное заседание. Венгрия — единственный член альянса, до сих пор не одобривший заявку

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Заседание парламента Венгрии (Государственное собрание) по рассмотрению заявки Швеции о вступлении в НАТО сорвалось из-за бойкота правящей коалиции партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (ХДНП), передает 24.hu.

Внеочередное собрание состоялось сегодня по инициативе оппозиционных партий, однако партии из правящей коалиции заявили, что не будут присутствовать. Они сдержали обещание — на заседании из членов «Фидес» или ХДНП присутствовали только вице-спикер госсобрания Шандор Лежак и секретарь Гьезо Виннаи (оба — члены «Фидес»).

При голосовании о ратификации заявки Швеции о присоединении к НАТО 43 члена парламента поддержали это решение, 7 выступили против, один человек воздержался. Лежак прервал заседание из-за отсутствия кворума. Коалиция «Фидес» — ХДНП имеет 133 места в парламенте из 199.

Орбан сообщил, что снимет последнюю преграду на пути Швеции в НАТО Политика

Швеция подала заявку на присоединение к НАТО весной 2022 года вместе с Финляндией. Против вступления стран в альянс выступали Турция и Венгрия. Анкара требовала признания Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией в Швеции и выдачи ее членов. В Будапеште отмечали, что правительства скандинавских стран «не раз стремились нанести удар по Венгрии», оказывая давление на правительство и поддерживая оппозицию.

В апреле 2023 года Финляндия стала членом альянса. Присоединению Швеции долгое время препятствовала Турция, однако 23 января Анкара ратифицировала заявку. Венгрия остается единственным членом НАТО, не одобрившим присоединение Швеции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на следующий день после решения Турции заявил в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что венгерское правительство поддерживает вступление Швеции в НАТО. «Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать венгерский парламент проголосовать за вступление Швеции и завершить ратификацию при первой возможности», — написал тогда Орбан в X о беседе.

Столтенберг выражал уверенность в том, что Швеция станет 32-м членом альянса не позднее июля.

Москва считает вступление Швеции в альянс угрозой для безопасности России. В МИДе отмечали, что вступление Швеции в НАТО учитывается при стратегическом военном планировании.