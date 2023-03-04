Раненый мальчик описал нападение и спасение детей в Брянской области

После обстрела в Брянской области машины с Федором и еще двумя детьми они через лес ушли в другое село. То, что он ранен, мальчик, по собственному признанию, понял, только когда добрался до дома

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Раненный при нападении украинских диверсантов в Брянской области десятилетний мальчик Федор поговорил в больнице с журналистами и рассказал, как машина, в которой он находился вместе с двумя другими детьми, попала под обстрел. Видео с ним показали в эфире «России 24».

Федор заявил, что во время нападения «было страшно» и понимал, «что могут убить».

«Начали стрелять по машине. Я понял, что на месте лучше не сидеть. Мы вышли через лес в другое село», — приводит слова мальчика издание «Подъем».

О том, что ранен, Федор, по его словам, понял, когда добрался до дома. «Я начал снимать куртку, вижу: у меня в куртке дырка и кровь пошла. Я так понял, что пуля», — сказал он.

Нападение на села Любечане и Сушаны (оба находятся у границы с Украиной на расстоянии примерно 20 км друг от друга) произошло утром 2 марта. Его, по предварительным данным российской стороны, устроили две группы украинских диверсантов. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.

При нападении погибли двое. Один из них — водитель автомобиля Chevrolet Niva Леонид Голованов, который вез в школу трех детей, включая Федора. Сам мальчик, как говорил министр просвещения Сергей Кравцов, вывел из попавшей под обстрел машины двух других детей, они укрылись в лесу, а позже добрались до больницы на попутке.

Первичный осмотр Федора провели в Климовской центральной районной больнице, а потом направили на лечение в Брянск. Там ему сделали операцию. 4 марта главный врач детской областной больницы Виктор Алекса заявил, что состояние Федора на второй день после операции оценивается как тяжелое, но это, по его словам, соответствует послеоперационному периоду.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить Федора ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за проявленный героизм и самоотверженность. Во время посещения мальчика в больнице журналисты спросили его, считает ли он себя героем. «Не знаю», — ответил Федор.