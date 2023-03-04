Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
NYT оценила положение ВСУ в Артемовске как шаткое Политика, 18:34
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 18:26
Раненый мальчик описал нападение и спасение детей в Брянской области Политика, 18:20
Шойгу обсудил боевую подготовку и обеспечение военнослужащих Политика, 18:11
В Китае объяснили необходимость очередного увеличения военных расходов Политика, 18:03
Минздрав сообщил, что партии «Спутника V» уже направлены в Москву Общество, 17:53
Туризм, добыча, стройка: в какие проекты инвестируют в Красноярском крае Новая Экономика, 17:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 17:49
Футболист «Спартака» отказался признать отмену его гола в игре с «Уралом» Спорт, 17:45
В СПЧ предложили ввести уголовное наказание за отрицание холокоста Политика, 17:41
Шнуров словами «не дождетесь» ответил на данные об отъезде из России Политика, 17:29
Африка выступила за участие российских спортсменов на Олимпиаде в Париже Спорт, 17:21
Врач сообщил о состоянии раненого мальчика из Брянской области Политика, 17:14
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 17:05
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Раненый мальчик описал нападение и спасение детей в Брянской области

Раненный в Брянской области мальчик Федор рассказал подробности нападения
После обстрела в Брянской области машины с Федором и еще двумя детьми они через лес ушли в другое село. То, что он ранен, мальчик, по собственному признанию, понял, только когда добрался до дома
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Раненный при нападении украинских диверсантов в Брянской области десятилетний мальчик Федор поговорил в больнице с журналистами и рассказал, как машина, в которой он находился вместе с двумя другими детьми, попала под обстрел. Видео с ним показали в эфире «России 24».

Федор заявил, что во время нападения «было страшно» и понимал, «что могут убить».

«Начали стрелять по машине. Я понял, что на месте лучше не сидеть. Мы вышли через лес в другое село», — приводит слова мальчика издание «Подъем».

О том, что ранен, Федор, по его словам, понял, когда добрался до дома. «Я начал снимать куртку, вижу: у меня в куртке дырка и кровь пошла. Я так понял, что пуля», — сказал он.

Нападение на села Любечане и Сушаны (оба находятся у границы с Украиной на расстоянии примерно 20 км друг от друга) произошло утром 2 марта. Его, по предварительным данным российской стороны, устроили две группы украинских диверсантов. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.

При нападении погибли двое. Один из них — водитель автомобиля Chevrolet Niva Леонид Голованов, который вез в школу трех детей, включая Федора. Сам мальчик, как говорил министр просвещения Сергей Кравцов, вывел из попавшей под обстрел машины двух других детей, они укрылись в лесу, а позже добрались до больницы на попутке.

Читайте на РБК Pro
Год санкций: почему провалился «экономический блицкриг» против России
Как CEO компании избежать пяти самых частых ошибок в эмиграции
Миллиардеры-вегетарианцы: Дуров, Брэнсон, Амбани — об отказе от мяса
Как продать на «Яндекс.Маркет» мебель, бытовую технику и одежду

Первичный осмотр Федора провели в Климовской центральной районной больнице, а потом направили на лечение в Брянск. Там ему сделали операцию. 4 марта главный врач детской областной больницы Виктор Алекса заявил, что состояние Федора на второй день после операции оценивается как тяжелое, но это, по его словам, соответствует послеоперационному периоду.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить Федора ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за проявленный героизм и самоотверженность. Во время посещения мальчика в больнице журналисты спросили его, считает ли он себя героем. «Не знаю», — ответил Федор.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
нападение диверсанты Брянская область ранение Военная операция на Украине
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Врач сообщил о состоянии раненого мальчика из Брянской области
Политика
Погибшего при атаке диверсантов водителя похоронили в Брянской области
Общество
Семьям погибших при атаке в Брянской области выплатят по миллиону рублей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter