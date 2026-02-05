В досье Эпштейна обнаружилось письмо о Чубайсе

Один из документов по делу Эпштейна содержит сообщение финансисту от неизвестного лица: «Поговорим завтра дома. Чубайс из «Роснано» спрашивает обо мне»

Фото: Министерство юстиции США

В опубликованных Минюстом США файлах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, упоминается экс-глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс. Переписка с упоминанием охватывает 2010 и 2011 годы. Тогда Чубайс занимал пост председателя правления корпорации «Роснано».

В переписке от августа 2010 года неизвестный пишет Эпштейну: «Поговорим завтра дома. Чубайс из «Роснано» спрашивает обо мне».

В остальных случаях имя Чубайса встречается в основном в новостных дайджестах, также его имя есть в брошюре со списком участников ВЭФ в Давосе 2011 года.

Чубайс — политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС». С 2008 до 2020 года Чубайс возглавлял госкорпорацию «Роснано», затем занимал должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. 23 марта 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента и уехал из страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже подтвердил, что Чубайс уволился, уточнив, что он сделал это по собственному желанию. Позднее Чубайс также покинул совет директоров АФК «Система» и пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

После отъезда экс-главы «Роснано» двое его знакомых сообщили РБК, что тот уехал в Стамбул вместе с женой. Представитель Чубайса в мае 2022-го рассказал, что тот находился в Турции и посещал Израиль для обсуждения сотрудничества с университетами.

Весной 2025 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд руб. по иску «Роснано», связанному с реализацией проекта Plastic Logic для разработки гибких планшетов. В корпорации заявили, что проект «не достиг первоначальных целей».

В декабре 2025 года группа «Роснано» подала в Арбитражный суд Москвы иск к Чубайсу и ее бывшим топ-менеджерам о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus, целью которого было создание полупроводниковых продуктов MRAM (пластин с чипами).

Финансист Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

30 января 2026 года Минюст США обнародовал еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна. Часть материалов отредактирована — в частности, скрыты персональные данные жертв.