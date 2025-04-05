Суд арестовал у Чубайса и еще семи человек ₽5,6 млрд по иску «Роснано»

Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд руб. по иску «Роснано», говорится в определении суда.

Остальные ответчики: Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихой, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

Иск подан с требованием «о солидарном взыскании убытков в размере 3 892 788 553 руб. и 20 450 000 долларов США в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату исполнения судебного акта».

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