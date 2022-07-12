Чубайс объяснил уход с поста главы Ассоциации возобновляемой энергетики

Чубайс заявил, что его уход из Ассоциации возобновляемой энергетики поможет организации

Его сменил Вексельберг. Чубайс объяснил, что ожидает «безосновательную, но политически сильно мотивированную» атаку на возобновляемые источники энергии в России. В марте он покинул пост спецпредставителя президента

Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Анатолий Чубайс после ухода с поста сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) останется членом президиума организации и будет продолжать поддерживать возобновляемую энергетику в России. Об этом он заявил ТАСС.

«Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену сопредседателя. Это важно еще и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована. Я остаюсь членом президиума АРВЭ и в этом качестве собираюсь продолжать поддерживать ВИЭ в России», — сказал Чубайс.

Он добавил, что его целью был не пост, а «сама возобновляемая энергетика в России».

Новым сопредседателем АРВЭ станет основатель «Ренова» Виктор Вексельберг, говорится в Telegram-канале ассоциации. «Виктор Вексельберг стал новым сопредседателем АРВЭ, сменив добровольно покинувшего пост Анатолия Чубайса», — сообщили в ассоциации. Вторым сопредседателем остался замглавы «Росатома» Кирилл Комаров.

Президиум Ассоциации рассмотрел заявление Чубайса о досрочном сложении полномочий еще 10 июня, сообщал источник ТАСС, близкий к организации. Он назвал это личным решением политика. Тогда же агентство сообщило, что стать новым сопредседателем предложили Вексельбергу.

АРВЭ — некоммерческая ассоциация, которая представляет интересы участников сектора возобновляемой энергетики. Ее деятельность направлена на создание благоприятного инвестклимата и популяризацию использования возобновляемых источников энергии в России. Целью организации является объединение усилий ее членов и сотрудничество в сфере ВИЭ.

Читайте на РБК Pro Pro «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции Статьи Pro Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету Саммари Pro Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник Инструкции Pro Восемь признаков, когда работник может уволиться Восемь признаков, когда работник может уволиться Статьи Pro Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее Статьи Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы

В конце марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из страны из-за позиции по Украине. Двое его знакомых сообщили РБК, что тот уехал в Стамбул вместе с женой Авдотьей Смирновой. Представитель Чубайса в мае сообщил, что тот находился в Турции и посещал Израиль для обсуждения сотрудничества с университетами. В Кремле заявили, что Чубайс покинул должность по собственному желанию и что не намерены следить за его судьбой.

В апреле АФК «Система» сообщила, что Чубайс покинул совет директоров компании.