Дело Эпштейна⁠,
0

В файлах Эпштейна нашли упоминания украинских политиков

Сюжет
Дело Эпштейна
Имена украинских политиков фигурируют в основном в новостных сводках, но есть и несколько переписок с их упоминанием
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

В опубликованных Минюстом США файлах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, упоминаются имена украинских политиков. Большую часть составляют подборки с публикациями СМИ, которые поступали на почту Эпштейна.

Однако экс-президент Петр Порошенко упоминается и в личной переписке Эпштейна. Имя его собеседника скрыто. В ней обсуждаются итоги выборов на Украине в 2019 году, на которых победил Владимир Зеленский. «Русские ненавидят Порошенко, так что это может помочь разрешить конфликт. Но я понятия не имею, способен ли он [Зеленский] управлять страной», — говорилось в сообщении.

Напрямую Владимир Зеленский упоминается в файлах Эпштейна 35 раз. Преимущественно это новостные дайджесты. В одном диалоге от 10 июня 2019 года есть сообщение: «Кстати, я буду у Зеленского в этот четверг». Имена обоих участников переписки скрыты.

В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером»
Политика
Джеффри Эпштейн

Экс-премьер Виктор Янукович упомянут в документах более 40 раз, но большинство этих упоминаний из новостей. Также его имя возникает в январе 2011 года в переписке Эпштейна с инвестором, бывшим советником Билла Гейтса Борисом Николичем (он также указан в завещании Эпштейна как один из его возможных наследников). Они обсуждают «украинский ланч» в Давосе с участием Януковича и тогдашнего президента Польши Бронислава Коморовского, Джорджа Сороса и других. Николич, пересылая Эпштейну приглашение на ланч, пишет: «Предполагаю, ты посоветуешь мне пойти? Там будет слишком много украинцев. Я думаю, что тебе стоит поехать в Давос. Согласен, что там много времени тратится впустую, но там также есть интересные встречи и люди». Эпштейн соглашается: «Давай поедем на Украину вместе». Николич отвечает, что поедет сразу в Давос, чтобы «встретиться там со всеми важными украинцами». «Не уверен, что там есть какие-то важные отрасли — кроме одной;)», — добавляет он. Собеседники обсуждают, как Эпштейн может попасть на форум, раз у него нет приглашения, и Николич успокаивает его, говоря, что самые интересные встречи и мероприятия проходят за пределами основной площадки, так что на них можно попасть и без пропуска.

Еще одно упоминание Януковича вне новостных материалов нашлось в письме иллюзиониста Дэвида Блейна. Хотя оно находится в массиве файлов Эпштейна, кто является получателем письма, неизвестно. В нем Блейн рассказывает, как «показывал фокусы в частном порядке» мировым политикам, в том числе Януковичу, экс-президентам США Биллу Клинтону и Джорджу Бушу и другим.

В файлах Эпштейна нашли письмо Дэвида Блейна о фокусах для президентов
Политика
Дэвид Блейн

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк упоминается лишь однажды — в контексте событий 2014 года в новостном материале, который был в копии.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко фигурирует в двух документах: в досье ФБР на бизнесмена Тима Дрейпера, где упомянута его встреча с Ющенко, посвященная санкциям против России, и в статье футуролога Фрэнсиса Фукуямы, хранившейся в почте Эпштейна.

Экс-премьер Леонид Кучма упомянут только в новостных материалах и ссылке на некую книгу. Имена экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака, экс-премьера Юлии Тимошенко, мэра Киева Виталия Кличко также присутствуют в документах, но лишь в новостных дайджестах.

География Эпштейна. Какие города России упоминаются в досье Минюста США
Политика
На фоне фотографий бывшего президента США Билла Клинтона председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей, конгрессмен Джеймс Комер (вверху справа) (республиканец от штата Кентукки)&nbsp;выступает во время слушаний в Капитолии США 21 января 2026 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Ожидалось, что комитет в полном составе проголосует за поправку к резолюции, рекомендующей палате представителей признать бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон виновными в неуважении к конгрессу за отказ выполнить повестку, выданную комитетом в связи с продолжающимся расследованием дела Джеффри Эпштейна.

Косвенно Украина упоминается и в других материалах дела Эпштейна.

Республика фигурирует в дискуссиях о бизнесе и инвестиционных возможностях. Один из примеров — переписка с Джорджем Манцавинатосом (George Mantzavinatos), греческим топ-менеджером, который в 2019 году возглавил компанию по управлению активами QRES. Из документов следует, что он обсуждал с Эпштейном возможную сделку в банковском секторе Украины. Манцавинатос прислал ему документ по поводу тогдашнего CEO Piraeus Bank на Украине.

К этой же категории относится письмо от 26 сентября 2014 года на тему «Интервью Хедж-фонд. Второй раунд». Неизвестный спрашивает Эпштейна: «Что будет означать обвал рубля? Как [конфликт] на Украине повлияет на стоимость украинских и российских облигаций?» — и упоминает нью-йоркский хедж-фонд Field Street.

Часть упоминаний страны связана с обсуждением девушек с Украины. Например, в одной из анкет, отправленных Эпштейну, сделана пометка: «У нее нет визы, но она может путешествовать по Европе без нее, потому что она украинка». В другом письме ему направляют фотографию 20-летней девушки, а в подписи указано, что информация предоставлена рекрутинговым агентством Mademoiselle Agency, работающим в Париже.

Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина, Анастасия Сирина Анастасия Сирина
Украина Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Янукович Джеффри Эпштейн
