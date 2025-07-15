«Роснано» объяснило иск к Чубайсу «исчерпанием попыток реанимации»

Претензии «Роснано» к бывшим топ-менеджерам, включая экс-главу корпорации Анатолия Чубайса, не имеют политического подтекста, утверждают в госкорпорации. Иск к бывшему руководству связан с проектом гибких планшетов

Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Финансовые претензии «Роснано» в арбитражном суде к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и семи другим бывшим топ-менеджерам не имеют политического подтекста, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя госкорпорации.

«Дело не имеет ни политического, ни тем более геополитического подтекста. Попытки вызвать общественный резонанс были логично пресечены судом в интересах объективной оценки этого рутинного кейса», — сказал представитель «Роснано».

Он отметил, что «Роснано» выдвигает судебные претензии лишь в случаях «исчерпания попыток реанимации и появления законных оснований к взысканию». «Иск по данному проекту сочетает в себе обе предпосылки», — добавил он.

Иск к бывшему руководству госкорпорации о взыскании 3,9 млрд руб. и $20,45 млн поступил в Арбитражный суд Москвы в конце марта этого года. Помимо Анатолия Чубайса среди ответчиков — бывшие топ-менеджеры корпорации: Юрий Удальцов, Олег Киселев, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Все они занимали руководящие должности в структуре компании или в аффилированных с ней организациях. В апреле Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество всех восьми ответчиков в размере 5,6 млрд руб.

Иск был подан для взыскания убытков, понесенных «Роснано» при реализации проекта Plastic Logic по созданию в России производства гибких планшетов. Проект начался в 2011 году, когда Чубайс занимал должность генерального директора «Роснано». Идея заключалась в разработке и внедрении в школьную систему инновационного устройства, способного заменить бумажные учебники. В рамках проекта «Роснано» инвестировало около 7,1 млрд руб. в ирландскую компанию Plastic Logic, рассчитывая построить завод в Зеленограде и запустить производство. Позднее ФАС разрешила госкорпорации купить 100% «Пластик Лоджик». В 2014 году Счетная палата заявила, что у иностранной компании не были приобретены нужные технологии, а завод в Зеленограде для производства планшетов так и не был построен. Позже «Роснано» решило инициировать банкротство «Пластик Лоджик», однако суд прекратил производство, поскольку компания закрылась. В августе 2024 года в Москве арестовали бывшего главу «Пластик Лоджик» Бориса Галкина по делу о растрате. ФСБ сообщила, что компания похитила 13 млрд руб. при создании российского планшета.

В июле Арбитражный суд Москвы перевел в закрытый режим процесс по иску «Роснано» к Чубайсу и бывшим топ-менеджерам госкорпорации. Представители компании настаивали, что в деле содержится коммерческая тайна, связанная с разработкой планшетов. Следующее слушание назначено на 12 августа.