География Эпштейна. Какие города России упоминаются в досье Минюста США

В пятницу Минюст США опубликовал около 3 млн новых материалов по делу Джеффри Эпштейна. Они содержат факты об уже известных связях и новые упоминания его знакомых. В них в том числе упоминаются российские города

На фоне фотографий бывшего президента США Билла Клинтона председатель Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, конгрессмен Джеймс Комер (вверху справа) (республиканец от штата Кентукки), выступает во время слушаний в Капитолии США 21 января 2026 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Ожидалось, что комитет в полном составе проголосует за поправку к резолюции, рекомендующей Палате представителей признать бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон виновными в неуважении к Конгрессу за отказ выполнить повестку, выданную комитетом в связи с продолжающимся расследованием дела Джеффри Эпштейна. (Фото: Win McNamee / Getty Images)

В опубликованных Минюстом США файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, упоминаются десятки российских городов, выяснил РБК. Некоторые из них он посещал лично либо через своих помощников организовывал туда поездки для третьих лиц, оплачивая авиабилеты и проживание в отелях.

Так, в 2018 году он был (или как минимум покупал билеты) на нескольких матчах чемпионата мира по футболу. Например, в Санкт-Петербурге он посетил матч Марокко — Иран, судя по опубликованным файлам, в сопровождении девушки и ее сестры. В Ростове-на-Дону он, предположительно, ездил на фестиваль болельщиков FIFA. Еще один матч (название скрыто в документах) он посетил в Казани, а также посмотрел игру Уругвай — Франция в Нижнем Новгороде.

Эпштейн или его помощники также общались с девушками, которые родились или жили в России. Например, с девушкой, которая отправляла ему фотографии Омска, пока находилась там на каникулах. В другой переписке он связывался с девушкой, которая была у семьи со своей дочерью в Челябинске, спрашивал ее российский номер телефона и уточнял планы на день. Также Эпштейн переписывался с девушкой, которая сдавала экзамены в Саратове и надеялась скоро приехать в США.

Помощники направляли Эпштейну отчеты с темой «Кандидатки», где упоминали общение с девушками по Skype. В документах также сохранились некоторые отправленные Эпштейну анкеты. В частности, профиль Анастасии Богушевской («Мисс Тольятти 2008» и обладательница титула «Мисс зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Россия 2009»). Еще одно CV прислала модель и журналистка из Ставропольского края Ольга Пономарь-Бекер. Судя по вложению, в 2012 году она стала участницей шоу «Топ-модель по-русски» и заняла третье место, она также работала спортивной корреспонденткой «России 2» и была участницей программы молодых послов МОК от Олимпийского комитета России.

Что еще стало известно после публикации

Экс-принц Эндрю: просмотр фильма «Король говорит!» и оплата долгов его жены

В числе опубликованных материалов есть новые свидетельства о связи младшего брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и Эпштейна. В документах он фигурирует под именем Duke (Герцог) — Эндрю был герцогом Йоркским. В массиве данных есть фотографии с Эндрю, склонившимся над блондинкой, лежащей на полу.

На серии фотографий, опубликованных Министерством юстиции США в Вашингтоне 30 января 2026 года в рамках нового массива документов, полученных в ходе расследования дела покойного финансиста и осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, британский принц Эндрю стоит на коленях над женщиной (Фото: U.S. Justice Department)

В другом письме мужчины обсуждают возможный ужин Эндрю с девушкой.

«У меня есть подруга, с которой, я думаю, вам понравится поужинать. Ее зовут Ирина (в архиве есть несколько версий этого письма, в одной из них имя замазано, в другой оставлено без изменений), она будет в Лондоне с 20-го по 24-е число, — пишет Эпштейн герцогу 11 августа 2010 года после выхода из-под домашнего ареста. — Ей 26, русская, умная, красивая, надежная».

Также в документах содержатся указания на возможные встречи Эпштейна и Эндрю, на которые те могут позвать «интересных людей»: «Я хотел бы поговорить с тобой об отпуске с 29 ноября по 5 декабря. Хочешь ли ты устроить частный показ фильма «Король говорит»? Мы могли бы пригласить несколько «интересных» людей», — пишет Эпштейн герцогу 3 ноября 2010 года.

Кроме того, в переписке Эндрю и Эпштейна встречаются обсуждения, предположительно, нелегальных выплат. Например, Эпштейн пишет экс-принцу в феврале 2011 года: «Да, он сказал, что возьмет 60 тысяч в качестве зарплаты, выплатит налоги, и на этом все закончится... Я ему совершенно не доверяю, и если о моей выплате в данный момент станет известно прессе, это будет выглядеть как взятка этому мелкому засранцу». На что Эндрю отвечает: «Я так же беспокоюсь за тебя! Не волнуйся за меня! Похоже, мы в этом вместе и должны будем преодолеть это! Дай мне знать, если хочешь, чтобы я занялся зарплатой Джея. В противном случае оставайся на связи, и мы скоро еще поиграем!!!»

В новых документах есть указания на Сару Фергюсон — бывшую жену Эндрю. «Большое спасибо, Джеффри... Никогда еще меня так не впечатляла доброта друзей...

Спасибо, Джеффри, за то, что ты такой брат, о котором я всегда мечтала», — пишет она Эпштейну в августе 2009 года, когда Эпштейн должен был находиться под домашним арестом. А в октябре 2009 года они обсуждают публикацию о ее бизнесе и долгах: «У тебя есть предатель. Это может быть один из недовольных инвесторов или другие, которым ты должна деньги. Я думаю, тебе следует быть осторожной в своих ответах на эти вопросы. Ты же не хочешь, чтобы тебя считали нечестным человеком. Лучше всего вообще ничего не отвечать. Да, времена сейчас тяжелые. Или не отвечать вообще. Я не знаю, где находится этот фонд, о котором ты говоришь». Известно, что Эпштейн оплатил часть долгов тогдашней жены герцога.

В конце октября 2025 года Карл III лишил принца Эндрю королевских титулов и распорядился о его выселении из резиденции в Виндзоре. После новой публикации премьер-министр страны заявил, что бывший принц, как и любой человек, располагающий информацией о деле Эпштейна, «должен быть готов поделиться этой информацией в любой форме, в которой его попросят это сделать», в том числе дать показания в американском конгрессе.

Билл Гейтс, ЗППП и русские девушки

В новых опубликованных файлах содержатся два письма от 18 июля 2013 года. В обоих случаях Эпштейн отправил их сам себе. Одно из них без темы, в нем содержится текст документа, в котором объявлялось об уходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Эпштейн никогда не работал в этой организации, он мог составить документ для другого человека. Причиной отставки стали вовлечение в семейный конфликт между Биллом и Мелиндой Гейтс и выполнение задач, которые считает морально неприемлемыми. Тот, от чьего имени составлено сообщение, помогал организовывать свидания с замужними женщинами, приобретать лекарства, чтобы «справиться с последствиями секса с русскими девушками».

В другом письме, тема которого «Билл», автор письма (предположительно, Борис) обращается к Гейтсу с обвинением в предательстве их шестилетней дружбы. Судя по рассказу, автора письма уволили после того, как он отказался участвовать в сокрытии информации для защиты репутации Фонда Гейтса. Ему навязали соглашение о конфиденциальности, запретили прямые контакты с Биллом (по требованию Мелинды) и оборвали деловые отношения, что вредит его собственной репутации. Автор подробно описывает, как он поступил бы на месте Билла: взял бы вину на себя, обеспечил финансово, помог с карьерой и купил дом — вместо того чтобы дистанцироваться. В ответ на его претензии он получил грубое письмо с угрозами о будущем трудоустройстве и требованием удалить компрометирующую переписку (о ЗППП, антибиотиках для Мелинды и интимных деталях).

«Эти утверждения абсолютно абсурдны и совершенно ложны», — заявил представитель Билла Гейтса изданию Business Insider. «Единственное, что демонстрируют эти документы, — это разочарование Эпштейна в том, что у него не было постоянных отношений с Гейтсом, и то, на что он был готов пойти, чтобы подставить его и опорочить».

Ранее Гейтс заявлял, что несколько раз ужинал с Эпштейном в благотворительных целях и теперь сожалеет о том, что проводил с ним время.

Члены комитета по надзору палаты представителей от Демократической партии опубликовали новые фотографии из архива Джеффри Эпштейна. На снимке Билл Гейтс с неизвестным человеком, лицо которого засекречено (Фото: Epstein Estate / House Oversight / ZUMA / Reuters)

Илон Маск и приглашения на остров Эпштейна

В 2012 году Джеффри Эпштейн пригласил Илона Маска на свой частный остров, предложив вертолет. В обнародованной переписке Маск уточняет количество мест (два — для него и партнерши) и задает вопрос о том, когда на острове устраивают «самый безумный праздник». В 2013 и 2014 годах также упоминались приглашения Маска на званые ужины и остров, но неизвестно, принял ли он их. Сам миллиардер заявил: «Я очень мало переписывался с Эпштейном и отклонял неоднократные приглашения посетить его остров»

Новые упоминания бывшего президента Билла Клинтона

Новые материалы свидетельствуют о частом общении Билла Клинтона с пособницей Эпштейна Гислейн Максвелл в 2001–2004 годах. По данным CNN, за этот период Клинтон по крайней мере 16 раз летал на личном самолете Эпштейна.

Министерство юстиции США опубликовало документы с именами жертв

Среди 3 млн документов, из которых органы США должны были удалить всю чувствительную информацию, остались указания на имена по крайней мере 43 жертв Эпштейна, посчитала WSJ. В каких-то дублирующихся документах в одной версии имя замазано, а в другой сохранено, в других документах замазана часть имен, а часть оставлена. Часть рассекреченных документов, в которых из-за предположительной ошибки указаны имена пострадавших, представляют собой документы федерального расследования. После публикации реальных имен женщин по крайней мере несколько из них столкнулись с травлей в социальных сетях и СМИ, указывает WSJ.