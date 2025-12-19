 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Анатолия Чубайса и экс-менеджеров компании обвиняют в неразумных и недобросовестных действиях, бесконтрольном финансировании бесперспективного проекта MRAM, нарушении внутренних правил и законодательства
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

РБК стало известно содержание иска, поданного «Роснано» в Арбитражный суд Москвы, к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и ее бывшим топ-менеджерам о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus.

По словам двух источников РБК, знакомых с аргументацией иска, истец обвиняет Анатолия Чубайса, Олега Киселева, Сергея Калюжного, Андрея Кушнарева, Дмитрия Лисенкова, Андрея Малышева, Андрея Трапезникова, Дмитрия Пимкина, Германа Пихою, Бориса Подольского, Якова Уринсона, Юрия Удальцова и Владимира Аветисяна в «неразумных и недобросовестных действиях и бездействии» при реализации проекта MRAM — создании магниторезистивной оперативной памяти. Ущерб «Роснано» оценивает в 41 млн евро, $35 млн и 5,5 млрд руб, говорит один из источников.

«Роснано» утверждает, пересказывают аргументы истца источники РБК, что на старте проекта ответчики сознательно проигнорировали его технологические риски и вопреки обязанностям не создали механизмы защиты инвестиций.

По данным источников РБК, в иске «Роснано» указывает, что «в 2014-16 годах стало очевидно, что технология не имеет промышленного применения, а все контрольные точки проекта сорваны, но ответчики нарастили финансирование и изменили технологию без экспертиз, а после этого 9 лет умышленно нарушали внутренние нормативные акты, бесконтрольно увеличивали финансирование и игнорировали замечания к проекту».

Истец утверждает, что экс-менеджеры руководствовались личными вознаграждениями, а не интересами «Роснано», говорит один из источников РБК.

«При реализации проекта ответчики систематически нарушали требования внутренних нормативных актов наряду с общими требованиями законодательства, вместо проекта в России и прибыли «Роснано» понесла прямые убытки», — пересказывает он юридическую позицию истца.

О том, что группа «Роснано» предъявила иск к бывшим руководителям стало известно 13 декабря. Иск принят к рассмотрению, собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначено на 1 апреля 2026 года.

Ответчиками по иску указаны 13 физических лиц. Помимо Чубайса, в их числе — бывшие члены правления «Роснано» Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, Андрей Трапезников, Герман Пихоя и другие, а также кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков. В числе ответчиков также бывший советник председателя правления «Роснано». профессор НИУ ВШЭ, экс-министр экономики Яков Уринсон.

«Никакие комментарии для СМИ по этому делу я не даю. Наша позиция будет озвучена в суде», — сообщил РБК адвокат Чубайса Павел Хлюстов.

РБК направил запрос в «Роснано».

Материал дополняется.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Петр Канаев Петр Канаев, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
При участии
Анна Балашова, Елена Степанова
Роснано Анатолий Чубайс иски суд Яков Уринсон Арбитражный суд Москвы
Анатолий Чубайс фото
Анатолий Чубайс
политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»
16 июня 1955 года

