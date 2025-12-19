«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Анатолия Чубайса и экс-менеджеров компании обвиняют в неразумных и недобросовестных действиях, бесконтрольном финансировании бесперспективного проекта MRAM, нарушении внутренних правил и законодательства

Анатолий Чубайс (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

РБК стало известно содержание иска, поданного «Роснано» в Арбитражный суд Москвы, к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и ее бывшим топ-менеджерам о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus.

По словам двух источников РБК, знакомых с аргументацией иска, истец обвиняет Анатолия Чубайса, Олега Киселева, Сергея Калюжного, Андрея Кушнарева, Дмитрия Лисенкова, Андрея Малышева, Андрея Трапезникова, Дмитрия Пимкина, Германа Пихою, Бориса Подольского, Якова Уринсона, Юрия Удальцова и Владимира Аветисяна в «неразумных и недобросовестных действиях и бездействии» при реализации проекта MRAM — создании магниторезистивной оперативной памяти. Ущерб «Роснано» оценивает в 41 млн евро, $35 млн и 5,5 млрд руб, говорит один из источников.

«Роснано» утверждает, пересказывают аргументы истца источники РБК, что на старте проекта ответчики сознательно проигнорировали его технологические риски и вопреки обязанностям не создали механизмы защиты инвестиций.

По данным источников РБК, в иске «Роснано» указывает, что «в 2014-16 годах стало очевидно, что технология не имеет промышленного применения, а все контрольные точки проекта сорваны, но ответчики нарастили финансирование и изменили технологию без экспертиз, а после этого 9 лет умышленно нарушали внутренние нормативные акты, бесконтрольно увеличивали финансирование и игнорировали замечания к проекту».

Истец утверждает, что экс-менеджеры руководствовались личными вознаграждениями, а не интересами «Роснано», говорит один из источников РБК.

«При реализации проекта ответчики систематически нарушали требования внутренних нормативных актов наряду с общими требованиями законодательства, вместо проекта в России и прибыли «Роснано» понесла прямые убытки», — пересказывает он юридическую позицию истца.

О том, что группа «Роснано» предъявила иск к бывшим руководителям стало известно 13 декабря. Иск принят к рассмотрению, собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначено на 1 апреля 2026 года.

Ответчиками по иску указаны 13 физических лиц. Помимо Чубайса, в их числе — бывшие члены правления «Роснано» Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, Андрей Трапезников, Герман Пихоя и другие, а также кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков. В числе ответчиков также бывший советник председателя правления «Роснано». профессор НИУ ВШЭ, экс-министр экономики Яков Уринсон.

«Никакие комментарии для СМИ по этому делу я не даю. Наша позиция будет озвучена в суде», — сообщил РБК адвокат Чубайса Павел Хлюстов.

РБК направил запрос в «Роснано».

Материал дополняется.