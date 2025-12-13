 Перейти к основному контенту
0

«Роснано» подала иск на ₽11,9 млрд против Чубайса

«Роснано» подала иск на 11,9 млрд руб. против Чубайса
Проект Crocus, стартовавший в 2011 году, был связан с планами производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. Запустить его так и не удалось, как и вернуть потраченные средства. Среди ответчиков по иску — Анатолий Чубайс
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа «Роснано» предъявила иск к бывшим руководителям компании о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus, сообщили РБК в пресс-службе компании. Среди ответчиков — экс-глава компании Анатолий Чубайс.

Проект Crocus был одобрен «Роснано» в 2011 году, его целью было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA. «При реализации проекта инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для «Роснано» условиях и в противоречие с целями деятельности «Роснано» и нормативными актами компании. Фактически весь объем инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием», — утверждают в компании. В итоге достичь поставленных целей не удалось, как и вернуть потраченные средства.

Иск, поясняют в «Роснано» направлен на привлечение к ответственности лиц, отвечавших за одобрение и реализацию проекта CROCUS в период с 2011 по 2020 год. Помимо Чубайса в числе ответчиков — бывшие члены правления Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный и другие, а также кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков.

Адвокат Чубайса Павел Хлюстов отказался от комментариев.

Материал дополняется.

