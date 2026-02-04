Песков словами «ничего примечательного» описал контакты с Макроном

Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Контакты между представителями президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продолжаются, однако ничего определенного о них сказать пока нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В предметном плане наметок о контакте на высшем уровне у нас нет. На рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем», — уточнил он.

Ранее французский президент рассказал, что Франция готовится к «возможному обмену репликами» с Путиным. Обсуждения, по словам Макрона, ведутся «на техническом уровне». Также в Париже добавили, что подготовка к диалогу ведется в консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими коллегами Макрона.

Песков, в свою очередь, заявлял, что никакой конкретики в отношении возможной организации контактов президентов нет. Он подчеркнул, что Россия поддерживает идею поддержания диалога и не выступала инициатором разрыва контактов с Францией.

В конце декабря 2025 года Макрон призывал открыть дипломатические каналы связи с Путиным. Его идею поддержали другие правительства стран Европы. Они предложили назначить собственного представителя для контактов с Россией. В Кремле эту инициативу оценили положительно. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров счел обещания Макрона «работой на публику».