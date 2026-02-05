 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Начался второй день трехсторонних переговоров по Украине

Сюжет
Мирный план по Украине
В Абу-Даби начался второй день нового раунда переговоров России, Украины и США. Консультации проходят в закрытом режиме. По итогам первого дня Зеленский анонсировал скорый обмен пленными
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В Абу-Даби стартовал второй день нового раунда переговоров России, Украины и США, заявил глава украинской делегации, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и подтвердил источник ТАСС. Обсуждения проходят в закрытом режиме.

«Мы работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций», — заявил Умеров.

Первый день консультаций Умеров охарактеризовал как «содержательный и продуктивный с ориентацией на конкретные шаги и практические решения».

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам первого дня переговоров анонсировал обмен пленными «в ближайшее время». До этого он говорил, что во втором раунде консультаций стороны сосредоточатся на обсуждении предложений российской делегации, и подчеркнул, что Киев поддержит меры по деэскалации.

Кроме Умерова, в переговорную команду Украины входят глава офиса президента Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица и другие. Российскую делегацию, как и в прошлый раз (23 и 24 февраля), возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

Также в переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Первый день переговоров в Абу-Даби. Спецэфир телеканала РБК
Политика

Главной темой, как и в предыдущем раунде, является территориальный вопрос. Зеленский говорил, что его решение невозможно без прямых контактов с российским президентом Владимиром Путиным. В Москве отмечали, что на повестке дня есть множество других вопросов, в частности, с Россией не согласовывали гарантии безопасности Украине.

Изначально второй раунд переговоров должен был состояться 1 февраля и в двустороннем формате — между Россией и Украиной, однако затем встречи перенесли. В Кремле это объяснили «стыковкой графиков трех сторон».

С чем Россия и Украина подошли ко второму раунду переговоров в Абу-Даби
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Мартынова Полина Мартынова
Переговоры Абу-Даби Украина Россия США Рустем Умеров Игорь Костюков
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Игорь Костюков фото
Игорь Костюков
начальник ГУ Генштаба ВС России
21 февраля 1961 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
