С чем Россия и Украина подошли ко второму раунду переговоров в Абу-Даби

1 февраля в Абу-Даби пройдет второй раунд российско-украинских переговоров при посредничестве США. Подробнее о том, что известно об этой встрече и о чем уже договорились Киев и Москва, — в материале РБК

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Что известно о втором раунде в Абу-Даби

1 февраля в Абу-Даби пройдет второй раунд переговоров по урегулированию на Украине. Предыдущий состоялся там же 23 и 24 января и прошел в трехстороннем формате Россия — США — Украина.

Когда и где пройдет нынешняя встреча и сколько продлится, неизвестно. Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, она будет двусторонней — между представителями России и Украины. Возможно присутствие американских представителей, но ведущих переговорщиков от Вашингтона — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера — на этот раз не будет.

Состав своих делегаций перед вторым раундом стороны официально не обнародовали — скорее всего, переговорщики будут те же, что и на первой встрече. Российскую делегацию тогда возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба (ГРУ) адмирал Игорь Костюков, в нее вошли представители Минобороны (официально российская сторона список делегации не обнародовала); также присутствовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В украинскую делегацию в Абу-Даби вошли десять человек: глава делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, первый замглавы офиса президента Сергей Кислица, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, начальник Главного управления разведки (ГУР) Олег Иващенко и его заместитель Вадим Скибицкий, советник офиса президента по вопросам экономики Александр Бевз.

От США наряду с Уиткоффом и Кушнером присутствовали министр армии Дэн Дрисколл, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

В Киеве обратили внимание на «качественное изменение состава российской делегации» по сравнению с той, что работала в Стамбуле. «Это другие люди, и там [в Абу-Даби] уже не было этих псевдоисторических лекций. Разговоры были очень фокусированы, — заявил в интервью «Европейской правде» глава МИД Украины Андрей Сибига. — Отдельный трек — переговоры между представителями военного блока как военной разведки, так и Генерального штаба. Были предметные разговоры относительно параметров остановки огня или перемирия, порядка мониторинга или верификации перемирия, определения терминов — что каждая сторона вкладывает в тот или иной срок».

По словам Рубио, ключевая тема переговоров — территориальный вопрос. «Нам еще предстоит пересечь этот мост. Пока [между сторонами конфликта] все еще пропасть, но по меньшей мере мы смогли сузить ряд проблем до одной центральной, и она, очевидно, очень сложна», — сказал госсекретарь на слушаниях в комитете сената по иностранным делам 28 января. Каким образом стороны урегулировали другие спорные вопросы — вроде контроля над Запорожской АЭС, — Рубио не уточнил, однако подчеркнул, что публичное обсуждение деталей создает внутриполитическое давление на руководство России и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему исключает добровольные территориальные уступки. «Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант — это формула «стоим, где стоим», — сказал он 30 января. В Кремле, комментируя слова Зеленского, обратили внимание на то, что ЗАЭС с марта 2022 года находится под контролем России и что «динамика на фронте говорит сама за себя».

Территориальный спор между Россией и Украиной касается Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. В Конституции России эти территории фигурируют как субъекты Российской Федерации. Москва неоднократно заявляла, что, «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России. Киев называет эти территории одной из своих красных линий. Но если прежде украинские власти категорично настаивали, что эти земли должны быть в составе Украины, то сейчас допускают, что конфликт будет заморожен по линии фронта; в Киеве говорят, что признают де-факто, но не де-юре часть территорий утраченными.

Итоги прошедшего 23–24 января раунда в США оценили довольно позитивно. Американский чиновник на условиях анонимности рассказал Reuters, что делегациям удалось добраться до «мельчайших деталей», и выразил надежду, что воскресный раунд консультаций может «довести эту сделку до ее окончательной кульминации».

Как будет оформлено итоговое мирное соглашение, непонятно. По словам Сибиги, окончательно согласованный план из 20 пунктов США подпишут по отдельности с Россией и Украиной — о двустороннем российско-украинском документе речи не идет.

О чем Москва и Киев договорились перед вторым раундом

В течение недели между первым и вторым раундами в Абу-Даби на повестке возникла тема энергетического перемирия. 29 января президент США Дональд Трамп сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой из-за сильных морозов на неделю прекратить удары по Киеву и другим украинским городам. «И он согласился это сделать», — сказал Трамп на совещании в Белом доме. Позднее он уточнил, что Россия «уже некоторое время не ведет обстрелов».

В Кремле слова Трампа подтвердили. «Действительно, президент Трамп обратился с просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — сообщил журналистам 30 января представитель президента России Дмитрий Песков. В тот же день информацию об энергетическом перемирии подтвердил и Зеленский.

Россия и Украина уже договаривались об энергетическом перемирии. Это произошло после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии в марте 2025 года — 18 марта Владимир Путин согласился на предложение Дональда Трампа на 30 дней прекратить удары по объектам энергетики. Правда, даты объявленного перемирия Москва и Киев тогда называли разные. В декабре 2025 года Владимир Зеленский говорил, что Киев вновь готов к энергетическому перемирию. «Россияне бьют по нашей энергетике, и мы абсолютно справедливо отвечаем. Поэтому, если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, и мы всегда это подчеркивали, мы готовы. Это очень важно для людей», — сказал он на онлайн-пресс-конференции (цитата по «Украинской правде»). Кремль на это ответил, что работа идет «над миром, а не над перемирием». «Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир <...> является абсолютным приоритетом», — сказал тогда Дмитрий Песков.

С середины января в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Как сообщил 16 января в своем Telegram-канале первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль, его ввели «в связи с массированными атаками» России с целью обеспечить максимальную координацию работы аварийных служб в Киеве и регионах. Зеленский до этого говорил, что «последствия российских ударов и ухудшения погоды — тяжелые» и что в Киеве работают над тем, чтобы увеличить импорт электроэнергии. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, зимой 2025/2026 украинская столица столкнулась с самым жестким энергокризисом за годы полномасштабных боевых действий. «Впервые в истории нашего города в такие сильные морозы большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — рассказал он в январе 2026 года. Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко говорил, что ситуация на Украине «близка к гуманитарной катастрофе».

О чем США и Европа параллельно договариваются с Украиной

Наряду с мирным соглашением Вашингтон обсуждает с Киевом как минимум еще два документа — соглашение о гарантиях безопасности Украины и договор о ее процветании. Как сообщил 29 января Уиткофф, оба документа практически готовы.

По словам Рубио, США и европейские страны достигли «общего соглашения» по гарантиям безопасности для Украины. Оно предусматривает размещение на ее территории «небольшого контингента» из ряда европейских государств, прежде всего Франции и Великобритании. «Но я хочу подчеркнуть: без гарантий поддержки со стороны США это не имеет никакого значения», — отметил он, объяснив это недостаточным военным потенциалом европейских союзников.

Отправку европейских войск на Украину с прошлого года обсуждает «коалиция желающих» — группа из 30 преимущественно европейских стран, которые разрабатывают гарантии безопасности для Киева. Главным препятствием для европейцев, помимо категорического несогласия России, оставалась неготовность американцев представить техническую и логистическую поддержку в этом вопросе.

Европейский дипломатический источник заявил РБК, что обсуждения вокруг отправки контингента на Украину продолжаются, и сначала сторонам предстоит договориться о режиме прекращения огня. «В Европе не считают, что мир наступит в одночасье. На сегодняшний день главным спорным моментом остается территориальный вопрос. Мы выступаем за то, чтобы сначала найти как раз формулу прекращения огня, а уже потом продолжать эти сложные переговоры, в ходе которых обе стороны должны будут решить, на какие компромиссы они готовы», — пояснил он.

Вместе с тем в Европе недовольны тем, что ее представители не задействованы в переговорах о мире. «Сам факт, что идут не только бои, но и диалог — это хорошо. В то же время мы, конечно, не можем быть довольны тем, как складывается ситуация сейчас по части привлечения к переговорному процессу европейской стороны. Конфликт развивается на Европейском континенте. За Европой — много важных решений в контексте урегулирования. Например, вопрос о членстве Украины в ЕС», — утверждает европейский дипломатический источник. По его словам, это решение не могут принять в Белом доме, как, «к слову, его не может принять в одиночку и сам Зеленский». «Необходима дискуссия с соседями России, а это Европа», — заявил дипломат.

Какие еще гарантии Украине обсуждают в Европе

Вопрос гарантий безопасности для Украины стал центральным на встрече глав МИД стран ЕС 29 января в Брюсселе. Они, в частности, обсудили перспективы вступления Украины в Евросоюз (в одной из версий предложенного ранее США мирного плана содержится пункт о гарантированном присоединении республики к блоку уже в 2027 году). Такое развитие событий подается как альтернатива вступлению Украины в НАТО, к чему на данный момент не готовы сами страны — члены альянса.

До последнего времени против вступления Украины в ЕС активно выступала Венгрия; в Будапеште последовательно указывают на риск дальнейшей эскалации конфликта, а также на экономические издержки присоединения соседа с аграрным потенциалом. На встрече в Брюсселе представители и других европейских стран заявили, что вступление Украины в ЕС к 2027 году — маловероятный сценарий. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель подчеркнул, что Киев не может ставить безальтернативные условия по вступлению в блок в 2027 году. «Мы не можем говорить, что для одних есть критерии, а для других — нет», — добавил он.

Зеленский заявил журналистам 30 января, что Украина надеется на ускоренную процедуру вступления в ЕС, отметив, что другие варианты столкнутся с российским сопротивлением. При этом, как пишет «Европейская правда», украинский лидер не настаивал на фиксации именно 2027 года в документах, отметив, что эта дата основывается на ожиданиях относительно технической готовности страны к вступлению. «Я спросил дипломатов: когда мы технически будем готовы? Технически мы будем готовы в 2027 году», — пояснил он.

Еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос, в свою очередь, сказала журналистам днем ранее, что это желание не только Зеленского, но и «многих членов ЕС». При этом называть конкретные сроки вступления Украины в ЕС она не стала. «Я не могу говорить о годах; существуют определенные основополагающие требования, которые должны быть выполнены [страной-кандидатом]», — отметила Кос. Отвечая на вопрос о стремлении Венгрии наложить вето на вступление Украины в ЕС, она отметила: «Мы будем работать до конца, чтобы добиться необходимого нам единодушия для этого процесса».

Зеленский подписал заявку о вступлении страны в Евросоюз в феврале 2022-го, после начала военных действий. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов. В ноябре 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в союзе, и через месяц лидеры ЕС согласовали их запуск, преодолев попытки Венгрии заблокировать этот процесс. В июне 2024 года Еврокомиссия заявила, что обе страны выполнили условия вступления, и в том же месяце ЕС начал формальные переговоры об их вступлении в объединение. На неформальной встрече европейских министров по делам ЕС, которая состоялась во Львове 11–12 декабря 2025 года, было принято решение начать новые технические переговоры с Киевом, чтобы обойти несогласие Будапешта. При этом в Еврокомиссии подчеркивали, что заранее определенных сроков вступления в ЕС нет.

После выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в которой он обвинил европейских союзников «в трусости», с осторожной критикой в адрес Киева стали выступать не только представители правых сил в ЕС, которые изначально не разделяли идею о безусловной поддержке Украины, но и его ключевые союзники. Так, глава МИД Италии Антонио Таяни назвал речь Зеленского «недостаточно щедрой» по отношению к Европе, которая «делала все возможное, чтобы поддерживать страну с политической, финансовой и военной точек зрения». Сам Зеленский пояснил 30 января, что причиной его эмоциональных высказываний стало недостаточное финансирование со стороны Европы программы по закупке американского оружия для Киева PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — список приоритетных требований Украины). По его словам, США не поставили Киеву ракеты вовремя из-за задержек с оплатой. Два западных чиновника заявили Financial Times, что эти утверждения Зеленского неверны, но раскрыть подробности отказались.