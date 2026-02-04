Первый день переговоров в Абу-Даби. Спецэфир телеканала РБК

В Абу-Даби прошел первый день переговоров между Россией, США и Украиной. Это уже второй раунд — предыдущий проходили 23-24 января. Чего достигли стороны во время обсуждения — обсуждаем в эфире телеканала РБК с экспертами.