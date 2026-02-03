Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров

Киев поддержит шаги по деэскалации, украинская команда знает, «что нужно искать диалог», заявил Зеленский. Кремль отмечал, что за время переговоров участники сблизились по некоторым вопросам, однако по части тем продвижения нет

Марк Рютте и Владимир Зеленский (Фото: Анатолий Степанов / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что на новых переговорах делегаций Украины, США и России в Абу-Даби стороны сосредоточатся на обсуждении информации от российской делегации, передает «Укринформ».

По его словам, Украина поддержит любые инициативы по деэскалации.

Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине должен пройти 4–5 февраля. Изначально он был назначен на воскресенье, 1 февраля. В Кремле причиной назвали «стыковку графиков трех сторон». Российскую делегацию, как и ранее, возглавит начальник Главного управления Генерального штаба ВС адмирал Игорь Костюков.

Зеленский сообщил, что будет поддерживать связь с украинской переговорной командой, куда входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель офиса президента Кирилл Буданов. «Услышим, что они привезли, на что они готовы, на какие компромиссы готова российская сторона. Я думаю, что наша группа знает, что нужно искать диалог, но сдаваться никто не собирается», — сказал он.

Украина, по словам Зеленского, готова к шагам по деэскалации, если такие предложения поступят со стороны США. Он рассказал, что на прошлой встрече в ОАЭ 23–24 января американская делегация предложила сторонам прекратить атаки на объекты критической инфраструктуры. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что лично просил российского президента Владимира Путина к прекращению ударов по Украине на неделю из-за сильных морозов. Как позже сообщили в Кремле, республиканец призвал воздержаться от ударов по Киеву на неделю до 1 февраля «с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров».

3 февраля Минобороны России отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики «в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты». Зеленский после этого сообщил, что работа украинской переговорной команды будет скорректирована.

Первую встречу в ОАЭ все три стороны оценили как конструктивную. Кремль при этом отмечал, что переговорный процесс — сложный и разновекторный, участники сблизились по некоторым вопросам, однако по части тем продвижения нет.