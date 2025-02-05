Насколько реальна идея Трампа забрать сектор Газа и застроить курортами

Дональд Трамп заявил, что США готовы взять под свой контроль сектор Газа, выселив палестинцев. Прежде он называл эксклав первоклассной недвижимостью и обсуждал с премьером Израиля строительство там отелей. Подробнее — в статье РБК

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Каким Трамп видит будущее сектора Газа

4 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп выступил с сенсационным предложением по послевоенному урегулированию в секторе Газа — взять палестинский эксклав под американский контроль, причем в формате «долгосрочного владения». «Мы будем владеть им и нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этом участке, выровняем территорию и избавимся от разрушенных зданий, запустим экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей этого района», — сказал он.

Еще до этой пресс-конференции советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц предупредил, что восстановление сектора Газа может затянуться и занять 10-15 лет. Тем не менее Трамп пообещал, что контролируемый США сектор Газа станет «Ривьерой Ближнего Востока», где будут жить люди «со всего мира» — но, видимо, не сами палестинцы, по крайней мере не все. «Думаю, мы можем превратить [Газу] в невероятное международное пространство», — сказал американский лидер.

Трамп и прежде предлагал переселить почти 2 млн палестинцев из сектора Газа в Египет и Иорданию. Однако во вторник он впервые заявил, что, по его замыслу, жители региона не вернутся в свои дома, ведь их жизнь там «была адом». «Единственная причина, по которой палестинцы хотят вернуться в сектор Газа, заключается в том, что у них нет альтернативы. Это буквально площадка под снос, практически все здания разрушены… Вместо этого они могут заселить прекрасную безопасную территорию с готовым жильем и прожить свою жизнь в мире и гармонии, а не возвращаться назад и вновь через это проходить», — пояснил он свой план.

Трамп предложил переселить палестинцев на одну большую или до 12 небольших территорий, которые из «гуманных намерений» могут выделить соседние страны, тогда как ближневосточные государства побогаче должны будут вложить миллионы долларов в развитие нового прибежища для палестинцев. По его словам, это «положит конец смертям, разрушениям и, откровенно говоря, невезению» палестинского народа.

Американский президент также не исключил отправку воинского контингента в сектор Газа для обеспечения безопасности, подчеркнув, что в этом вопросе США сделают «все необходимое». The New York Times отмечает, что для переселения 2 млн палестинцев из сектора Газа потребуется привлечь тысячи американских военнослужащих, а сам процесс может привести к еще более кровопролитному конфликту, чем война между Израилем и ХАМАС.

Площадь сектора Газа составляет около 365 кв. км, на его территории проживает 2,1 млн человек, что делает палестинский эксклав одним из самых густонаселенных мест планеты. Согласно информации палестинского Минздрава, с начала конфликта погибли свыше 47 тыс. жителей сектора Газа, еще почти 112 тыс. получили ранения; неустановленное количество погибших может находится под завалами. По данным ООН, в Газе разрушены или сильно пострадали 91% жилищных единиц, и почти 1,9 млн человек стали вынужденно перемещенными лицами. В результате конфликта были также уничтожены 80% коммерческих построек, 75% сельскохозяйственных земель, включая оливковые рощи, и 72% рыболовных судов. Кроме того, согласно прогнозу Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), в период с ноября 2024 года по апрель 2025-го 1,95 млн палестинцев в Газе столкнутся с критической нехваткой продовольствия.

Будучи предпринимателем, сколотившим свое состояние преимущественно на строительстве роскошных отелей и казино, Трамп уже некоторое время присматривался к сектору Газа, протянувшемуся на 40 км вдоль побережья Средиземного моря. «Вы знаете, Газа интересна, это феноменальное место, на берегах моря, отличная погода. Там все отлично. С ней можно было бы сделать несколько прекрасных вещей», — сказал он журналистам на импровизированной пресс-конференции во время подписания своих первых указов 20 января.

По данным The Wall Street Journal, во время состоявшегося прошлым летом телефонного разговора с Нетаньяху республиканец назвал палестинский эксклав первоклассным объектом недвижимости и попросил израильского лидера подумать, какие отели там могут быть построены. Писательница и эксперт по ближневосточной политике Сумайя Ганнуши в статье для Middle East Eye предположила, что Трамп не случайно назначил своим спецпосланником в регионе девелопера-миллиардера Стива Уиткоффа. «Он не рассматривает Газу как часть Палестины. Он не считает ее родиной, принадлежащей ее народу. Он видит в ней неиспользованные возможности для богатых, игровую площадку для инвесторов, будущий курорт для туристов и иностранцев — для всех, кроме палестинцев Газы», — написала она.

Критически отнеслись к идее Трампа и в США. Демократы заявили о безумии и «моральном банкротстве» американского президента, а член палаты представителей палестинского происхождения Рашида Тлаиб обвинила Трампа в призыве к этническим чисткам. Такую же характеристику идее Трампа дала и либеральная The Washington Post. Часть республиканцев более тепло встретили инициативу Трампа, хотя влиятельный сенатор Линдси Грэм назвал ее «проблематичной» и допустил противодействие со стороны арабских партнеров США.

Комментируя предложение президента, госсекретарь США Марко Рубио обыграл его предвыборный лозунг, написав в своем аккаунте Make Gaza Beautiful Again (англ. «Сделаем Газу снова прекрасной»).

Как к идее Трампа отнеслись в Израиле и исламском мире

Предложение Трампа о предоставлении Соединенными Штатами прав собственности на сектор Газа идет вразрез не только с позицией прежних американских администраций, но и с его собственной «сделкой века». Вашингтон последовательно выступал за разрешение застарелого ближневосточного конфликта по принципу «два государства для двух народов», причем палестинское государство планировалось создать и на территории сектора Газа.

Выселение палестинцев из средиземноморского эксклава — идея, пользующаяся популярностью среди крайне правых израильских политиков, ведь такой шаг позволил бы физически устранить одну из главных угроз израильской безопасности. Еще в октябре один из ключевых партнеров Нетаньяху по правящей коалиции, министр финансов Бецалель Смотрич призвал полностью аннексировать Газу и Западный берег реки Иордан, а несогласных с этим палестинцев — выселить в «одну из многих арабских стран, где арабы могут реализовать свои национальные амбиции». С аналогичным предложением выступал и бывший министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, покинувший правительство из-за перемирия с ХАМАС.

Нетаньяху, в начале переговоров назвавший Трампа «наилучшим другом, который когда-либо был у Израиля в Белом доме», призвал прислушаться к идее американского президента по зачистке сектора Газа. «Я думаю, что это может изменить историю. И я думаю, что действительно стоит пойти по этому пути», — сказал он.

The Times пишет, что несмотря на низкие шансы на воплощение в жизнь, идея Трампа может стать «спасательным кругом» для Нетаньяху, рискующим лишиться премьерского кресла. Смотрич пригрозил выйти из коалиции, если правительство решит перейти от первой ко второй фазе перемирия вместо того, чтобы возобновить боевые действия. Если он сдержит свое слово, то правящая коалиция утратит большинство в парламенте, и в стране состоятся новые выборы, которые Нетаньяху может проиграть. План американского президента отводит эту угрозу.

Однако, как отмечает Times of Israel, заявления американского президента могут сорвать сделку с ХАМАС: группировка может решить, что удержание в плену остающихся заложников-мужчин — единственная возможность остановить предполагаемое расселение Газы.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В рамках первой фазы палестинская группировка должна освободить 33 заложника — детей, женщин, стариков и больных с ранеными, а также передать тела части погибших. На последующих этапах предусмотрено освобождение оставшихся заложников, а также выработка параметров послевоенного устройства сектора Газа и начало его восстановления.

ХАМАС — вполне ожидаемо — идею Трампа осудил, обвинив его в стремлении оккупировать палестинские земли и предупредив, что такие высказывания лишь дестабилизируют Ближний Восток и «подольют масла в огонь» конфликта. Группировка призвала срочно созвать заседания Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и ООН по данному вопросу.

Египет и Иордания, которым Трамп еще в январе предложил разместить у себя жителей сектора Газа, уже ответили отказом. Однако во вторник американский президент вновь выразил надежду, что король Иордании Абдалла II и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси «откроют свои сердца и предоставят нам необходимую землю для того, чтобы реализовать это, и люди смогут жить в гармонии и мире».

При этом несколькими днями ранее главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, Египта, Катара, ОАЭ в и высокопоставленный палестинский чиновник направили письмо госсекретарю США, в котором заявили о неприемлемости выселения палестинцев с их земель. «Такой шаг не только будет явным нарушением международного права. Это создаст угрозу региональной стабильности и безопасности, — говорится в письме. — Палестинцы не хотят покидать свою землю. Мы безоговорочно поддерживаем их позицию. Такой шаг еще больше усугубит проблему беженцев». Король Иордании, как ожидается, посетит Вашингтон уже на следующей неделе.

Как отмечает Times of Israel, Трампу вряд ли удастся переубедить Египет и Иорданию. В последней и так живет 3 млн палестинских беженцев, перебравшихся туда вследствие предшествующих конфликтов. Прибытие сотен тысяч новых переселенцев может значительно дестабилизировать обстановку в стране. Каир также не заинтересован в притоке беженцев: в прошлом это уже приводило к разгулу джихадизма на Синайском полуострове.

Более того, инициатива Трампа ставит под угрозу его амбициозную «мегасделку» с Саудовской Аравией, которая предусматривает мирное соглашение между королевством и Израилем. В Эр-Рияде заявили, что насильственное переселение палестинцев неприемлемо, а об установлении дипломатических отношений не может быть и речи, пока не будет создано палестинское государство.