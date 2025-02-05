ХАМАС увидел в идее Трампа попытку оккупации сектора Газа

Палестинская группировка обвинила Трампа в стремлении оккупировать сектор Газа и пригрозила дестабилизацией Ближнего Востока. ХАМАС также потребовал от ООН вмешаться в ситуацию

Фото: Ali Hamad / Apaimages / Keystone Press Agency / Global Look Press

ХАМАС осудил идею Дональда Трампа расселить и взять под американский контроль сектор Газа, говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале группировки. ХАМАС назвал такой шаг оккупацией палестинского эксклава и нарушением международного права.

«Мы заявляем, что эти высказывания являются агрессивными по отношению к нашему народу и делу, не будут способствовать стабильности в регионе и только подольют масла в огонь. Мы подтверждаем, что мы, наш палестинский народ и его живые силы, не позволим ни одному государству в мире оккупировать нашу землю или навязать попечительство нашему великому палестинскому народу», — говорится в заявлении.

ХАМАС потребовал, чтобы Трамп и его администрация отозвали свое «безответственное» заявление, и призвал срочно созвать заседания Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и ООН по данному вопросу.

Накануне Трамп заявил, что сектор Газа — это «очень опасное» место для проживания, а более 2 млн палестинцев остаются там, «потому что у них нет альтернативы». Республиканец назвал территорию палестинского эксклава «площадкой под снос» и вновь призвал арабские страны принять палестинцев из сектора Газа.

По итогам переговоров с израильским премьер-министром Трамп также объявил о готовности США «занять сектор Газа» и приступить к его «расчистке» от разрушенных построек. По его словам, для обеспечения безопасности в регион могут быть направлены американские военные. Нетаньяху поддержал эту инициативу, отметив, что подобный шаг способен «изменить историю».

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Один из этапов предусматривает трех-пятилетний план восстановления Газы. Однако высокопоставленные чиновники в администрации Трампа считают, что восстановление займет гораздо больше времени, на это уйдет не менее 10–15 лет.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали приграничные израильские кибуцы, одновременно нанеся массированный ракетный удар по другим районам страны. Лишь за первые сутки погибли около 1,2 тыс. человек, а еще 251 был взят в заложники и вывезен в сектор Газа. В тот же день ЦАХАЛ начала ответные удары по объектам ХАМАС, а 27 октября начала сухопутную операцию. По данным палестинского Минздрава, в ходе боев погибли свыше 46 тыс. человек.